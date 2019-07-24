早报：苹果将发三款iPhone 小米注册手机新专利

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有关苹果下半年iPhone新品的消息一直是人们关注的焦点，最近又有一些iPhone新品的消息出现。

iPhone下半年发三款新机：采用A13处理器





据外媒报道，消息人士透露，与去年一样，苹果公司今年秋季也将发布三款新的“iPhone 11”型号。这三款iPhone将采用苹果A13处理器，与市场猜测不同的是，这三款手机仍将配备Lightning接口。，这三款iPhone11分别被称为D42、D43和N104，分别取代当前的iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR。

除了iPhone，人们也很关心下一款MacBook Pro的消息，这次新机型大小将达到16英寸。

新款MacBook Pro 10月发：最大尺寸破苹果纪录







根据台湾媒体消息，苹果很有可能将在 10 月推出搭载 16寸 屏幕的 MacBook Pro。这是苹果历来尺寸最大的笔电产品。据悉，新机将由广达、鸿海组装，为两大代工厂传统旺季业绩增添柴火。由于硬体再升级，售价也可望是苹果笔电新高价，业界估可能超过新台币9万元，甚至挑战10万元。

阿里巴巴网站的初衷一直是帮助企业们进行交易，现在他们即将在美国踏出这一步。



传阿里巴巴将允许美国小企业入驻：与亚马逊进行竞争





据路透社报道，中国电商巨头阿里巴巴近日表示，他们将允许美国的小企业在阿里巴巴网站（Alibaba.com）上销售产品，以进军B2B电子商务市场，从而抵御来自亚马逊等竞争对手的激烈竞争。如果能够成功的开放，无疑可以扩展阿里巴巴的市场。

小米在手机新技术的研发上一直没有停下脚步，最近他们也注册了一些新的专利。



小米注册全新手机专利：真正全面屏要来了





小米刚刚在中国国家知识产权局获得了一项专利，该专利描述了一款背面有四个摄像头的手机，正面完全被屏幕占据，而双自拍相机和LED闪光灯隐藏在手动滑动装置中，类似于小米MIX 3。这也意味着，小米正站在计划推出一款“真正的”全面屏手机。

字节跳动又收购了一家海外公司，这次应该是用在抖音身上。



字节跳动收购Jukedeck：立足音乐人工只能





据外媒报道，近期字节跳动公司已经成功收购了一家利用人工智能创作音乐的英国初创公司Jukedeck。这家公司的技术可以为视频自动配乐。一些专业人士认为，字节跳动此次收购这家公司，主要是为了让其音乐更加丰富，用户配乐也更加方便。

华为的开发者大会即将召开，这次他们自己也透露了一些信息。



官方透露2019华为开发者大会内容：一次开发多端运行





近日，华为官方微博发布海报，开始2019华为开发者大会预热，他们表示可以“一次开发多端运行”。华为终端官方微博称：“一次开发就可以适配多个平台。8月9日东莞松山湖，来HDC2019华为开发者大会，和全球开发者深入探讨，拓宽终端渠道，告别反复移植。”

根据介绍来看，华为会在2019华为开发者大会上公布新内容，经过一次开发就可以适配多个平台。宣传海报上出现了电脑、智能穿戴设备、无人机、游戏设备、车联网等。

事实上，从近期出炉的一份报告来看，中国的用户正在抛弃苹果，全面转向华为。

中国iPhone用户数量锐减 全面转向华为







第三方机构QuestMobile基于对大约8亿月活移动设备的监测发现，中国用户对苹果iPhone的忠诚度正明显下降，大量用户转向安卓阵营，尤其是华为。

根据报告，2019年6月，iPhone在中国的份额为23.15%，比一年前下降了2.35个百分点，同时iPhone用户换机时仍然选择iPhone的为54%，同比下降了2.8个百分点，而选择安卓的提高到46%。这些iPhone用户，在换机时如果选择安卓，前三名都是华为，而且选择华为的总体比例达到了27％。特别是教新的iPhone X，换机选择华为的比例更是高达43.5％。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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