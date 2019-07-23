中关村在线消息：7月23日消息，今天微博会员在其官方微博上回应了有关明星势力榜退款的相关事宜。他们表示将在今天24时前退还购买鲜花会员相关款项。此次退款完成后，退款用户的账户中剩余鲜花和此次购买的会员时长将会清零。



微博回应明星势力榜退款：今天24时前全额退款

据北京消协通报，自7月16日起，消协96315投诉、咨询热线陆续接到多起因新浪微博明星停榜引发的退款投诉，消费者反映为参加新浪微博“明星势力榜”的某明星打榜而购买虚拟鲜花，存在退花不退款、拖延退款等行为，要求主办方尽快退款。7月22日，市消协联合海淀消协紧急约谈新浪微博相关负责人，希望新浪微博避免在公告中出现类似“本月为该明星购买鲜花的用户将于近日收到退款”等模糊承诺，发生退款情况应及时向消费者公布详细的退款方案。

以下为新浪微博官方回应：

关于鲜花会员退款说明，针对7月14日明星势力榜公告中涉及的明星，凡7月1日—7月15日16:00之间购买鲜花会员并将鲜花送给该明星的用户，将在7月23日24:00之前收到全额退款。此次退款完成后，退款用户的账户中剩余鲜花和此次购买的会员时长将会清零。

此次退款涉及1272位用户，因鲜花会员涉及各项数据较为复杂，因此未能与单独购买鲜花的费用一起退还，微博会员对以上情况表示歉意。

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