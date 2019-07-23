晚报：华为开发者大会内容曝光 抖音回应登录异常

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

三星Note 10升级骁龙855 Plus处理器：支持45W快充



三星Note 10升级骁龙855 Plus处理器

据悉，Galaxy Note 10 6.3寸版本拥有一块60Hz刷新率的AMOLED显示屏，升级为骁龙855 Plus处理器，起步容量为8+256GB，3600mAh电池，支持45W快充以及高达15W的反向快充。



Note 10 Plus屏幕为6.8寸，电池容量4300mAh，依然支持microSD卡扩展，后置多增加一颗ToF深感镜头。作为历代的卖点，evleaks透露，新的S Pen手写笔支持隔空手势。

Z点评：三星Note10堆料太猛了。



法院支持腾讯禁令申请

广州知识产权法院应腾讯公司主张，发布两个行为保全禁令，要求火山小视频停止以直播方式传播《王者荣耀》，要求今日头条、西瓜视频停止以直播方式传播游戏《穿越火线》。



法院认为：“在某些提供创作工具供玩家发挥、玩家自由度高、具备一定创作空间的游戏中，可能需要考虑游戏运行过程中形成的连续画面是否有玩家的独创性贡献。”

在法院裁定中《王者荣耀》并不被认为是“玩家自由度高、具备一定创作空间的游戏”。裁定书表示，《王者荣耀》中玩家的操作只是单纯调用资源库内容，游戏运行过程中形成的连续画面是重现游戏创作者的预设内容。

Z点评：现在厂商的版权意识都强了，另外腾讯也是想把直播这第一业务放在自己的生态链中。

官方透露2019华为开发者大会内容：一次开发多端运行



官方透露2019华为开发者大会内容

华为官方发布海报，为2019华为开发者大会预热；并称一次开发多端运行。华为终端官方称，一次开发就可以适配多个平台。8月9日东莞松山湖，来HDC2019华为开发者大会，和全球开发者深入探讨，拓宽终端渠道，告别反复移植。



根据介绍来看，华为会在2019华为开发者大会上公布新内容，经过一次开发就可以适配多个平台；海报上出现了电脑、智能穿戴设备、无人机、游戏设备、车联网等。据此前消息，华为这段时间一直在不断调试和完善“鸿蒙”系统，并有望在开发者大会上正式亮相。但“鸿蒙”系统目前并非是为了智能手机，而是物联网工业系统；从目前公布的海报来看，介绍的内容可能为“鸿蒙”。当然，确切的消息还要等到官方正式公布。

Z点评：华为开发者大会上，鸿蒙将会是最耀眼明星。

安全人员曝光Win10 Edge浏览器安全问题



安全人员曝光Win10 Edge浏览器安全问题

安全研究人员Matt Weeks日前爆料称，Windows 10自带的Edge浏览器会发送用户几乎所有浏览网页的URL地址给微软后端服务器，同时还有明文的安全账户识别ID。



之所以出现上述情况是Edge自带的SmartScreen筛选器功能，微软强调其工作机制就是比对网址数据，以便在访问高危网站时提醒用户。

不过，Weeks表示，微软显然有更好的替代方法。以谷歌Chrome、Firefox、Safari浏览器为例，它们并不会传送URL地址，而是那4比特的URL头部hash和恶意名单中的hash做比对，从而较好地保护用户隐私。

Z点评：Windows 10估计快发补丁了。

为啥要给“支付宝第一人”102年的钻石会员？原来如此



“支付宝第一人”

7月23日，支付宝找了15年前第一个使用支付宝的人，并授予他“支付宝终身尊贵奖”，成为终身钻石会员，持续102年。



据了解，15年前，西安工业大学的学生焦振中是第一个使用担保交易的人。支付宝称，因为他当年的勇敢相信，支付宝才应运而生。很多小伙伴就好奇了，为啥要给焦振中102年的钻石会员？而不是101年或者是103年呢？

对此，支付宝官微也进行了回应：“因为1999年成立的阿里巴巴要活至少跨越三个世纪”。

Z点评：听说钻石会员的福利那是相当的高。

Nokia两款新机或8月登场：4800万像素+高通处理器



Nokia两款新机或8月登场

据外媒报道，Nokia 6.2和Nokia 7.2 已在印度、俄罗斯等国家通过认证，母公司HMD Global有望在8月底或9月初，举办新品发布会，推出两款新品手机。



报道透露，Nokia 6.2及Nokia 7.2将采用6.2吋1080P全高清及19：9比例的显示屏幕，配备4800万像素的后置相机。唯一不同在于，Nokia 6.2将采用高通骁龙 660处理器，而Nokia 7.2则使用高通骁龙 710处理器，性能上较强，而售价方面两者相近。

Z点评：诺基亚新机不断，但是鲜有重磅产品。

抖音回应登录异常：系因网络服务故障，已恢复正常



抖音回应登录异常

据抖音官方消息，因为网络服务故障，今天下午4时左右，抖音出现部分功能不稳定的情况，现已恢复正常，用户所有信息不受影响。



近日字节跳动方面公布了旗下产品的运营数据。数据显示，截至2019年7月，字节跳动旗下产品全球总日活跃用户量超过7亿，总月活跃用户超过15亿，其中抖音日活跃用户量超过3. 2亿。

Z点评：今天抖音遭遇水逆。

传荣耀智慧屏搭载升降式摄像头 8月正式发布



传荣耀智慧屏搭载升降式摄像头

据腾讯科技报道，他们从可靠信源处得知，8月份即将发布的荣耀智慧屏将会搭载一个可升降式摄像头。目前，华为方面对这一传言并没有进行官方回应，后续还要等待官方来发布智慧屏的更多消息。



据荣耀方面介绍，智慧屏将会成为家庭影音娱乐的中心，信息共享中心、控制管理中心与多设备交互中心。“荣耀将像做手机一样做智慧屏，它的诞生标志着大屏行业进入智慧屏时代”，赵明说。

Z点评：荣耀智慧屏将会颠覆当前电视行业。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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