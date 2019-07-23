Origin PC发布Big O 2.0：搭载Titan RTX显卡

中关村在线消息：近日据外媒报道，Origin PC一家知名的游戏装备定制工坊，如今在成立10周年的纪念日之际，为此专门打造了一款联合全平台游戏机的超级的电脑——一台名叫"Big O"、里面放入了PS4 Pro、Xbox One X、Nintendo Switch以及顶级PC的“超级主机”。



























内含全游戏平台的超级主机Big O 2.0亮相



早在十年前，这家游戏装备定制工坊曾经推出过一款类似的产品，是一台整合了Xbox 360的高性能PC。而这次十周年纪念的"Big O 2.0"则更进一步，塞入了三台主机。



新的"Big O 2.0"分为两侧，一侧为主机，另一侧为PC：

在PC侧：他们使用了Intel i9-9900K和NVIDIA Titan RTX显卡，搭配了微星MEG Z390 GODLIKE主板以及64GB的海盗船Dominator Platinum内存，存储上面使用了两条三星970 EVO NVMe SSD以及14TB的希捷BarraCuda HDD，电源使用了EVGA SuperNOVA G3 1000W，还包括一张支持4K60帧输入的游戏采集卡。

在主机侧：他们把Xbox One X和PS4 Pro都拆去了外壳，把主板置入了机箱。显然，他们绝对不满足于简单的把两块主板塞进去就算完工这样的水准——他们把两台主机原来的HDD硬盘都更换成了希捷Barracuda的2TB SSD，然后还给主要芯片用上了水冷散热。

看到这里可能您会问，NS去哪儿了呢？因为NS的两用设计，不太方便也把它拆了放里面，所以Origin PC专门在机箱前部设计了一个插槽，内置了一个NS底座。

整台主机的散热使用了完全自定义化的液冷散热方式，在PC一侧采用了红色主题的冷却液，而在主机侧，则是非常配合两家的主题色，Xbox区使用了绿色，PS4区使用了蓝色的冷却水，这样的设计简直有画龙点睛之妙！

为了确保整套系统的可用性比起原来独立外置的时候丝毫不减，他们还在机箱的后部为每台主机都设计了一个USB接口，并且同时设计了一个公用的以太网接口，可以同时提供内建的四套平台的网络连接。另外同时还内建了一个HDMI Switcher，提供一个HDMI输出口供三台游戏主机使用，PC的视频输出接口保留原样。

如此大费周章精益求精的一台高大上的超级“主机”，其价格自然可想而知！根据粗略计算，单单PC部分的各个配件加起来，就要超过6000美元，加上三台游戏主机再加上各种自定义模组的花费，整套机器的造价不难超过10000美元。

假如您不差钱想买，但是这台机器人家不卖呀，宣称该机仅仅只是作为一个他们定制能力象征展示，这绝对是令人一目了然印象深刻的标志！

（文中图片来自互联网）

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