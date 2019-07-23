Google推出面试工具：可简化程序员面试流程

中关村在线消息：程序员的面试，往往涉及很繁琐的程式技术测试及面试。针对这一现象，Google内部的孵化器Area 120推出面试工具Byteboard，可以重新设计面试过程，并且能更有效判定程序员的工作能力。

Byteboard项目经理Sargun Kaur在示，很多公司的技术面试环节会对受试者进行长达7至9小时的测试，但这些面试侧重于记忆而非实际应用。他曾访问超过2500位程序员，超过一半为技术面试花起码15小时做准备，但这些面试最终与工作内容的关系不大。



Google内部的孵化器Area 120推出面试工具Byteboard

Byteboard工具目的是简化技术面试的程序，基于工作项目重新设计评估流程，为面试提供真实编码环境，让面试者选择以熟悉的编程语言，包括Java、Python、Ruby、C ++等进行测试，旨在模拟程序员的实际工作。

Byteboard的设计排除性别、种族、家庭或教育背景等因素，并减少了传统面试对理论知识的侧重，集中考核面试者的工程、编程技能。目前已有公司应用Byteboard平台，取代技术面试过程。

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