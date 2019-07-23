中关村在线消息：据悉，在今天下午的天生buff发布会上，华硕新推出了两款显示器，一个是ROG Swift PG65UQ巨幕电竞显示器，65寸4K 120Hz，另外一款是ROG Swift PG279QR电竞显示器，27寸2K 165Hz。



华硕推65寸BFGD巨幕显示器：4K 120Hz 价格震撼

其中ROG Swift PG65UQ巨幕电竞显示器就是去年NVIDIA推出的BFGD(Big Format Gaming Displays)显示器中的一员，4K 3860x2160分辨率，120Hz刷新率，支持G-SYNC ULTIMATE 技术。

华硕ROG Swift PG65UQ显示器还支持剧院级 DCI-P3 色域，相比 sRGB 高出约 25% 的色彩范围，其搭配 178°广视角面板，不仅能显示趋近真实的色彩，还可以大幅减少画面色偏，提供更好的视觉效果。

ROG Swift PG65UQ显示器之前就已经开始上市预售了，售价是34999元，在ROG发布会上华硕再提了一遍，显示器卖3.5万元的价格还是足以令人印象深刻。

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