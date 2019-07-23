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    三星手机三星 GALAXY Note 10 Pro（全网通）

    三星新旗舰机模曝光 Note10+依然前置双摄？

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：今天，国内知名数码爆料人@i冰宇宙晒出了三星Galaxy Note 10/10 Pro的机模上手图。图片显示三星Galaxy Note 10 Pro可能将会搭载前置居中双摄。

    三星新旗舰机模曝光 Note10+竟为前置双摄
    谍照显示三星Note 10+或为前置双摄

    根据图片来看，这次曝光出来的三星Galaxy Note 10系列基本与此前的爆料信息保持一致。唯一不同的就是三星Galaxy Note 10 Pro的贴膜开孔相比Note 10款了许多，看起来就像是其采用了双摄的设计，这点与之前的传闻稍有偏差，此前一直传闻称Note 10系列两款机型均会采用前置单摄的方案。

    三星新旗舰机模曝光 Note10+竟为前置双摄
    三星Galaxy Note 10系列对比

    据此前的爆料，三星Galaxy Note 10系列将会分别采用6.5/6.8英寸AMOLED屏幕，分辨率为3040*1440；核心将搭载骁龙855+处理器，配备最高1TB的存储空间；内置3500mAh以上容量电池，并分别支持25W和45W快充；运行最新版One UI系统。

    三星新旗舰机模曝光 Note10+竟为前置双摄
    三星Galaxy Note 10系列取消了耳机接口

    相机方面分别采用后置三/四摄的方案，三摄的规格分别为1200万像素主摄像头+1200万像素副摄+1600万像素超广角镜头，而四摄的机型将会增加一颗TOF镜头，两者都将支持4K HUD视频录制。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星新旗舰机模曝光 Note10+依然前置双摄？http://news.zol.com.cn/722/7225602.html

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