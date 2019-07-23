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    华硕发布ROG游戏手机2：首发骁龙855 Plus

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：今天，华硕在京举行“天生BUFF”全球发布会，发布了腾讯游戏深度定制的华硕ROG游戏手机2。早在年初就有消息传出华硕将和腾讯推出新ROG Phone的消息。有消息称腾讯游戏曾与黑鲨、雷蛇等多家游戏手机厂商接触，但最终选择了华硕达成合作。

    华硕发布腾讯游戏定制ROG游戏手机2：全球首发骁龙855 Plus
    华硕今日发布腾讯游戏深度定制的ROG游戏手机2

    华硕ROG游戏手机2腾讯游戏定制版搭载骁龙855+移动平台，采用了最新的三丛集八核心架构，内置Qualcomm Kryo 485 CPU超级内核；GPU为Adreno 640，较前代提升约15%；内置10GB内存起步，最高12GB内存，存储空间128GB起步；内置6000毫安电池，支持30W快速充电；配备1300万像素的前置摄像头和双后置摄像头系统；散热方面支持3D蒸汽冷却系统和外部夹式冷却器。价格方面，ROG游戏手机2腾讯游戏定制精英版售价为3499元。

    腾讯游戏虽然宣称不碰硬件，但为了提升用户游戏体验，也在进行新的尝试。腾讯游戏与ROG的合作主要专注于游戏内容在硬件上的优化。随着手游的兴起，新一代游戏引擎对硬件的要求越来越高，电竞级游戏手机成为手机行业未来的新趋势。

    （本文图片源自网络）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/722/7225561.html report 891 中关村在线消息：今天，华硕在京举行“天生BUFF”全球发布会，发布了腾讯游戏深度定制的华硕ROG游戏手机2。早在年初就有消息传出华硕将和腾讯推出新ROG Phone的消息。有消息称腾讯游戏曾与黑鲨、雷蛇等多家游戏手机厂商接触，但最终选择了华硕达成合作。华硕今日发布腾讯...
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