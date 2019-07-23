中关村在线消息：7月23日消息，据腾讯科技报道，他们从可靠信源处得知，8月份即将发布的荣耀智慧屏将会搭载一个可升降式摄像头。目前，华为方面对这一传言并没有进行官方回应，后续还要等待官方来发布智慧屏的更多消息。



传荣耀智慧屏搭载升降式摄像头 8月正式发布

据荣耀方面介绍，智慧屏将会成为家庭影音娱乐的中心，信息共享中心、控制管理中心与多设备交互中心。“荣耀将像做手机一样做智慧屏，它的诞生标志着大屏行业进入智慧屏时代”，赵明说。

因此智慧屏在硬件上将会搭载“图像处理，它将解决拖影，实现快速切换，和提供更好质量影音作为智慧大屏最基础的应用提升。

赵明还提到了开放，指出未来需要把运算能力，交互能力，通讯能力，信息处理能力，感知能力提升，需要全行业共同努力。赵明欢迎行业一起加入智慧屏行列，荣耀在这里的身份是开放技术，创新引领，共创场景。

根据早前消息，华为当前已经两款产品通过3C认证，其认证型号为OSCA-550/Osca-550A，申请人为华为技术有限公司，生产厂为合肥京东方视讯科技有限公司。

产业链放出消息称，华为今年将推出55英寸和65英寸两个型号的电视产品，并已与TCL集团旗下华星光电就65英寸电视面板供应达成合作。其中TCL的华星t6工厂开始备货生产，预计可在三季度供货，订单数量有待进一步消息确认。

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