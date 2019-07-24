下下周5G手机就来了 这些问题你可能需要先弄清

可能很多人都没有想到，5G手机离我们竟然会这么近，中兴Axon 10 Pro 5G版已经开启预售，而且将在8月5日就正式发货开卖，仔细想想其实也就是两个礼拜之后的事了。此外，华为也宣布了Mate 20 Pro 5G版会在8月发售，5G手机真的转眼间就来了。

面对离我们如此之近的5G手机，相信有不少人跃跃欲试，同时也有不少人存在着各种各样的疑虑，所以今天我们就来看看这些在5G手机之前可能需要先弄清的问题。



中兴Axon 10 Pro 5G版

01 “外挂5G”影响大不大

首先是关于“外挂5G”，必须要说的是，今年下半年出货的5G手机几乎无一不是采用的现有处理器外挂5G模块的结构，也就是说5G基带并没有封装到处理器中。

那么影响是什么呢？这种外挂的方式在功耗上会比集成5G的高，体积上也会大一些。不过由于目前要出的5G手机基本都是基于原有机型的，所以在体积设计上没有受到影响。

02 NSA到明年就不能用了吗

其次就是不少人关心的一个大问题，那就是NSA（非独立组网）能用多久。相信很多人都听说了工信部的政策，那就是从明年1月1日开始，NSA的手机就不再允许入网了。

这里需要先说明，今年下半年马上就要发售的5G手机中，采用高通X50基带芯片的机型都是只支持NSA，只有华为的巴龙5000基带芯片是NSA/SA双模。



巴龙5000

那么问题来了，那些只支持NSA的机型是不是到明年就不能用了？答案是否定的。

“入网”指的是电信设备进网许可证，今年只要已经上市销售的5G手机就已经意味着完成入网，明年及以后也不会再要求“入网”。

至于大家关心的NSA机型能不能连上5G网络的问题，三大运营商也都做过说明，所有基站和网络设备都要求是NSA+SA双模支持，所以尽管国家的主要方向是SA，但也不会放弃对NSA的支持，可以继续使用。

这个问题就算是解释完了。

03 5G手机卡什么时候能办

8月5G手机上市了，那么5G手机卡能办到吗？

其实国内的5G的试点之前就已经开启了，通过线上或是线下的营业厅就是提起申请办理。当然等到国行5G手机上市，也依然是试点，所以大家在决定买5G手机时最好看看自己所在的城市在不在试点范围内。



中国联通5G标识

目前来说，中国移动的5G试点城市有北京、青岛、天津、福州、杭州、武汉、南京、贵阳、沈阳、郑州等，但根据规划，中国移动预计9月底前在超过全国40个城市推出“不换卡、不换号”的5G服务。

中国联通方面宣布已经率先开通国内40个城市的5G试验网络，包括4个直辖市，27个省会城市，大连、青岛、宁波、厦门、深圳5个计划单列市，以及苏州、温州、雄安、张家口4个重点城市。

中国电信这方面要走得慢一些，试点城市包括雄安、深圳、上海、苏州、成都、兰州。

当然，必须要提醒一声的是，即使是在试点城市也不是所有区域都能覆盖到5G信号，这个大家还需要做进一步观察。至于资费，现在没有一家运营商公布了相关信息。

04 最后来看看价格

在之前各路报道都给大众一个首批5G手机价格要破万的印象，但直到中兴Axon 10 Pro 5G版开启预约后我们发现，5G手机的价位似乎也不是那么离谱。

就以中兴Axon 10 Pro 5G版来说，这款手机的售价为4999元，而不带5G的版本Axon 10 Pro售价为3199元。这两款手机除了5G之外，在配置方面几乎一模一样。

这中间的差价大家可以自行评估一下，看自己能不能接受。当然目前已经有价格的国行5G手机只有中兴Axon 10 Pro 5G这一个孤例，其他手机的价格还有待后续观察。

以上就是我们总结的在购买5G手机之前可能要注意的一些信息，这里也不是给大家建议买还是不买，总之情况都放在这了，大家可以根据自身的状况具体权衡。如果还有在意的，拿不准的问题，也可以在评论区发出来，我们继续讨论。



希望这篇文章对大家有一定的参考帮助，而不至于一时头热买了后悔，或是被错误的信息干扰了判断，错过抢先首发。

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