荣耀9X系列发布1399元起 另外还带来两款新品

中关村在线消息：7月23日消息，今天下午荣耀公司在西安举行了荣耀9X系列新品发布会。在这次发布会上，荣耀公司带来三款不同产品线的新产品。无论是荣耀9X和荣耀手环5，还是全面屏笔记本MagicBook Pro，都向人们展示了荣耀的技术实力。

荣耀9X：麒麟810带来性能跨越

荣耀发布的第一款产品就是万众期待的荣耀9X系列手机。这一系列手机分为荣耀9X和荣耀9X Pro两款不同的机型。荣耀9X系列拥有魅海蓝、魅焰红、幻影紫与幻夜黑四种配色，荣耀9X起售价为1399元，荣耀9X Pro起售价为2199元。





荣耀9X系列将采用6.59英寸全面屏，配备升降式前置摄像头。此次荣耀9X的屏占比达到了92%，并通过指纹键与电源键一体化设计减少按键的数量。

麒麟810是荣耀9X系列的一大卖点。这款芯片是华为7nm制程的芯片。麒麟810是华为第一款8系列芯片，采用旗舰级7nm制程，旗舰级Cortex-A76 Based CPU，首款华为自研达芬奇架构NPU，Mali-G52 6核GPU，采用华为HiAI 2.0技术，旗舰级ISP图像处理器。

摄像头方面，荣耀9X依旧采用后置4800万像素双摄像头，而荣耀9X PRO将搭载后置三摄，包括4800万像素主摄、800万像素广角镜头以及200万像素景深镜头。除此之外，荣耀9X Pro还将配备荣耀猫头鹰算法和102400的ISO，AIS手持超级夜景支持最长30s曝光。

其他技术方面，荣耀9X系列支持华为自研的方舟编译器以及EROFS超级文件系统，并搭载了麒麟Gaming+技术。液冷散热和AI智慧节电可以让游戏运转的更加流畅。荣耀9X系列还支持AI智慧通信2.0，带来更多方便生活的体验。





售价方面，荣耀9X将推出三个不同容量的版本，4GB+64GB售价1399元，6GB+64GB售价1599元，6GB+128GB售价1899元。荣耀9X PRO将推出两个不同容量的版本，8GB+128GB售价2199元，8GB+256GB售价2399元。

MagicBook Pro：无界全面屏带来极致视觉体验

荣耀9X系列手机之后，荣耀马不停蹄的发布了另一款重头产品——MagicBook Pro笔记本电脑。MagicBook Pro最大的卖点就是全面屏的设计，荣耀也表示这是全球首款16.1英寸全面屏轻薄本。

荣耀MagicBook Pro采用四边超窄边框设计，将16.1英寸无界全面屏放入15.6英寸小机身中，90%超大屏占比，IPS全高清16:9屏幕，同时具备100%sRGB广色域。





MagicBook Pro的屏幕尽管有16.1英寸，但因为采用了全面屏设计，所以比主流的15.6英寸笔记本更加的紧凑。同时，轻薄也是MagicBook Pro主打的一个特性，这款笔记本要比MacBook Pro轻上130g。

性能方面，MagicBook Pro搭载全新第八代英特尔处理器，全新英伟达MX250独立显卡，拥有游戏本级别风扇马达，内置56Wh电池，支持14小时长续航，全系采用PCIe SSD，DDR4双通道内存，支持双天线千兆WLAN和蓝牙5.0。

值得一提的是，MagicBook Pro将采用隐藏式摄像头，摄像头设计在了顶部的按键里面，有需要时随时可以开启。这款机型还支持指纹式电源键，内置独立安全芯片，开机进入系统一键完成。





售价方面，MagicBook Pro首发将带来两个不同配置的版本，i5/MX 250/8GB/512GB版售价为5499元，i7/MX 250/8GB/512GB版售价6199元。今天正式开启预售，29日正式上市。另外，还有一款i7/MX 250/16GB/ITB的版本，售价为7999元，8月份正式开售。现场还公布了MagicBook 2019的性能升级版本，i5/MX 250/8GB/512GB版售价4999元，今天开启预约，将于7月29日正式开售；i7/MX 250/8GB/512GB版售价5699元，8月开售。

荣耀手环5：血氧检测带来健康新方式

发布会的最后，荣耀公司还公布了新款智能手环荣耀手环5。这款手环最大的卖点就是新增了血氧检测功能，可以让人们更加全面的认识到自己的身体状况。





基础功能方面，荣耀手环5的分辨率为240×120，ppi为282，采用了一块0.95英寸AMOLED的彩色屏幕。一次充电，手环的续航可以长达14天。各种应用的信息都可以通过不同的标识来轻松确认。同时，荣耀手环5具有50米防水、泳姿识别、搭载六轴传感器、10种运动模式和支持支付宝离线支付等功能。

荣耀手环5将于今天下午18：00正式开售，售价为183元，搭载NFC功能的版本将于7月29日10:08正式开售，售价219元。

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