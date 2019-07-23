中关村在线消息：7月23日消息，今天工信部新闻发言人闻库在新闻发布会上回应了一些人们关注的问题。在谈到5G时间表的时候，闻库表示从产业链来看，无论网络还是从终端，都已经步入成熟阶段了。



工信部回应5G使用时间：已开始部署网络

闻库还提到，目前市面上已经有十到二十款手机可以使用5G网络。目前，几个获得5G牌照的运营商都已开始部署网络，有的开始征集一些试验用户。设备已经要比终端要成熟了很多，预计今年年底和明年就将正式落地。

闻库认为，5G改变世界，除了大带宽以外，还有低时延、高可靠、大连接，还有物联网的应用和工业控制，它的发展将对今后社会的发展具有非常重要的意义；目前我国5G网络部署呈现上升的趋势，今年主要是在一些热点地区、大城市部署，下一步农村将会是5G部署的重点。

此外，工信部新闻发言人介绍了目前我国农村网络的发展。我国已做到所有行政村通光纤，平均网速达到60多兆。初步估算，到今年年底，全国55万个行政村98%以上都会覆盖4G网络。

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