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    微软10亿美元投资AI公司助力云计算：研发人工智能

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：近日微软正式宣布向AI研究机构OpenAI出资10亿美元，共同开发新的人工智能技术。除开发外，OpenAI将把它的一些技术分享给微软，微软把这些技术商业化，并用于出售。对于这笔投资，OpenAI首席技术官Greg Brockman称，将用于支持通用人工智能的发展，这种人工智能将具备学习人类能够学习的任何智力任务的能力。

    微软10亿美元投资AI公司助力云计算：研发人工智能
    OpenAI首席执行官Sam Altman（左）和微软首席执行官Satya Nadella

    微软在人工智能领域布局很广泛。在微软的2019 Build大会上，微软发布了一系列更新，包括Azure云服务、Cortana语音助手、Microsoft Search等等。去年7月和11月，微软分别收购了自然语言初创公司Semantic Machines和XOXCO，今年6月，又收购位于加州伯克利的创业公司Bonsai。几家公司均在人工智能领域有所建树。

    业内人士称，这或许将是微软与谷歌、亚马逊在人工智能领域正面交锋的资本。不管怎样，对于微软来说，投资OpenAI是一件一箭双雕的事，既能够发展旗下云服务业务，又能收获人工智能技术。

     （本文图片源自网络）

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