荣耀20 Pro正式推出冰岛幻境配色 7月30日开售

中关村在线消息：日前，有网友爆料荣耀20 Pro有一款粉紫渐变的全新配色在一档综艺节目中曝光。今日，这款配色已经在官方商城正式上架，荣耀官方将其命名为“冰岛幻境”，将在7月30日开售。



荣耀20 PRO推出冰岛幻境配色

据了解，新配色的荣耀20 PRO与普通版保持一致，其正面采用了一块6.26英寸挖孔屏，官方称其为“魅眼全面屏”，其前摄的挖孔位于屏幕左上角，屏幕分辨率为2340×1080。

核心搭载麒麟980处理器，配备最高8GB内存+256GB存储组合；内置全新EROFS文件系统；内置4000mAh电池，并支持22.5W快充。



荣耀20 PRO冰岛幻境版7月30日开售

拍照方面是该机的一大亮点，荣耀20 PRO后置相机为4800MP主摄（F1.4）+1600MP超广角+800MP长焦+200万MP微距的四摄组合，其中主摄为IMX 586传感器，支持像素四合一与AIS手持超级夜景模式。

价格方面，荣耀20 PRO冰岛幻境配色8GB+128GB版本售价为3199元，8GB+256GB版本售价为3499元。

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