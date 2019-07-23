中关村在线消息：今日在国新办例行新闻发布会上，工信部信息通信发展司司长、新闻发言人闻库介绍了《2019年上半年工业通信业发展情况》，指出中国通信业平稳发展，上半年电信业务总量同比增长25.7%。



工信部：中国市场已有约二十款可上市5G手机

此外，闻库表示，中国的5G网络和终端均已步入成熟，已有约二十款可上市5G手机，到年底会更多，网络设备比终端更早成熟。中国适时发放5G牌照是非常正确的，考虑到了网络和终端的成熟，也考虑了国家的发展、网络的发展、应用的发展，是很重要的基础设施。

在国内市场上，华为、中兴、OPPO、vivo、小米等公司先后展示自家的5G手机，其中中兴的Axon 10 Pro 5G手机今日接受预订，售价4999元，而华为Mate 20 X 5G版将于7月26日发布，月份上市，其他家的5G手机预计也会在8月份集中上市。

5G商用稳妥推进。5G牌照正式发放，5G商用系统、终端产品加快推出。5G应用创新步伐加快，5G在工业互联网、车联网、医疗、智慧城市等领域的示范应用不断涌现。

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