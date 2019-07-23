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    新款iPhone XR机模曝光 后摄凸起大有缩减

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：自去年iPhone XR发布以来，就以出色的系统体验和多彩的后盖设计以及相对较低的价格，赢得了许多的年轻消费者的青睐。近日，有外媒曝光了新款iPhone XR的机模上手视频。

    新款iPhone XR机模曝光 后摄凸起大有缩减
    网曝新款iPhone XR机模上手视频

    视频中显示，新款iPhone XR的整体设计与之前的传闻基本一致，其相较于前代的产品最大的变化就是后置的单摄升级为双摄，相机模组的造型采用了与iPhone XL相同的“浴霸”形状。值得一提的是，上手视频显示该机后置相机的突出相比前代缩减了许多。

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    根据此前的爆料，iPhone XR 2代正面会采用一块6.1英寸屏幕，核心将搭载A13 Bionic芯片，该芯片采用台积电7nm工艺，比A12的性能更强。后置相机会采用1200万像素主摄+1200万像素变焦副摄的双摄组合，支持2倍的光学变焦。

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    另外，iPhone XR 2的电池也将会从2942mAh升级到3089mAh，同时还会支持无线充电功能。有消息称新一代iPhone XR的售价可能会在749美元（约为5039元人民币）左右。该机将会在今年的苹果秋季发布会上跟大家见面。

    （本文图片来自网络）

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