GMIC 2019将举办5G未来产业大会

中关村在线消息：2019年GMIC大会将于7月25~28日在广州举办，本届GMIC将创新性打造科学、科技、科幻、科创、科考五大板块。本届大会将让科学家与来自科技、电影、音乐、时尚潮流等不同领域的企业家、艺术家等进行跨界交流。



大会嘉宾

本届GMIC是第一次来到广州，将有100位科学家、超过600位演讲嘉宾在近20场会议上进行分享，围绕时下最热门的科学、5G、人工智能、粤港澳大湾区、全球化、产业升级等为话题，就当下最前沿的行业和领域，进行多形式、多角度、高规格的跨界交流和碰撞融合。

2019年被视为5G商用元年，5G的大宽带、超低延时和海量连接特性将改变社会，带来无限机遇。因此，本届GMIC上也将安排“5G未来产业大会”。

5G已来，将给人们的生活带来什么改变？5G商用，将给哪些产业带来机遇和挑战？无人驾驶将变成现实，远程手术成为可能，人工智能、物联网、AR/VR等前沿技术将走进人们的日常生活与工作，相关的新零售、未来出行、教育、企业服务等垂直行业也会有更大的想象空间。

以上都是本次5G未来产业大会将要讨论的话题，大会将于7月27日在广州·广交会展馆 A区 5.2号馆进行。

以下为具体时间安排：

9:30-9:35 主持人开场/主办方致辞

9:35-9:40 领导致辞

9:40-10:00 5G商用及市场前景 嘉宾：陈金桥 工信部专家组秘书长

10:00-10:40 高端对话：中外5G对话 陈金桥 工信部专家组秘书长，李智慧 Nomura Research Institute资深高级顾问，张宗尧 讯能集思首席执行官

10:40-11:00 5G与未来出行 嘉宾：李莹 百度地图事业部总经理

11:00-11:20 5G风起“云”飞扬 嘉宾：方国伟 平安科技首席技术官

11:20-11:40 基于5G生态VR产业的黄金时代 嘉宾：汪东风 云游控股董事会主席兼首席执行官

11:40-12:00 自动驾驶产业对比——论粤港澳大湾区和旧金山湾区的异同 嘉宾：韩旭 文远知行CEO兼联合创始人

12:00-12:10 GMIC、投中集团联合发布5G产业发展与投资报告 嘉宾：国立波 投中研究院院长

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