除了手办之外 男生桌面上还需要有一个小摆件

单调的桌面放一个自己喜欢的小摆件可以大大增加屋内空间的趣味性。

机车

拥有一个机车是很多男生的小梦想，没有机车也可以买一个优质的小摆件哦~





专注铁艺摆件，有部分为手工铁艺，整体焊接，电镀防锈，细节仿真，车轮可转。除了机车之外，还有其他造型小摆件。

男生卧室小摆件儿童房布置男孩房间装饰品摆设潮装饰物小物件装饰 [经销商] 淘宝商城 [产品售价] 29元 进入购买

混沌摆

单摆的运动很容易预测，混沌摆是大摆与三个小摆相连接，运动较为复杂。其中每个摆都会影响其他摆的运动，因而使整个运动混沌无序，无法预测。





混沌摆底部有电池，利用磁铁相斥相吸的原理，装上电池手轻轻摇动摆球即可。还有摩天轮永动仪和丘比特永动仪可选。现在下单可送四节小电池。

小瓢虫摆件

可爱的小瓢虫是劳作小能手，喜爱花朵的它会在春季的阳光下播撒种子。





产品底部为仿石，铁艺焊接制作，上色后有做旧打磨处理，使其更贴近生活。产品长宽高约为6.5mm、4cm和11cm。

宿舍装饰小物件

宫崎骏的《龙猫》中龙猫憨厚可爱的形象印刻在很多人心里~





小摆件不仅有装饰功能，萌趣可爱，还是首饰盒、烟灰缸、小夜灯哦，既好看，又实用，大家可以根据自己的需要来进行选择。

复古怀旧装饰物

物留痕，岁月无声。





手工制作复古摆件，可装饰客厅、书房、玄关、卧室等。

(本文图片来自于网络）



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