中关村在线消息：7月23日消息，今天国务院新闻办公室举行了新闻发布会。这次发布会上，工业和信息化部副部长辛国斌表示，他们已经找到了全国携号转网推广技术方案，并将开始推进网络系统建设改造、网间联调联测及服务提供等工作。



工信部谈携号转网：目前技术已经确定

2019年4月4日，工信部向三大运营商下发文件，要求在2019年11月30日之前，在全国范围内正式提供“携号转网”服务。在此之前，工信部曾发布相关文件，强调深化“携号转网”服务业务规范办理，不得擅自增设办理条件、人为设置障碍，不得利用“携号转网”实施恶性竞争行为。

目前，部分地区已经开始提供“携号转网”服务。这一过程中出现了很多问题。近日，湖北省通信管理局针对“携号转网”的投诉情况进行了深入调查，发现武汉、黄冈、咸宁、黄石四个地市出现的问题最多。日前，湖北省通信管理局集体约谈了四个地市的电信、移动、联通三大运营商的负责人。

在通报了近期关于“携号转网”的投诉情况和调查结果后，湖北省通信管理局再次强调：要求各企业端正态度，把“携号转网”服务定位为通信行业提高服务水平的重要工作，尊重用户选择权，增强人民群众的获得感；要以“刮骨疗伤”的勇气直面问题，正视不足，采取措施解决问题。一旦发现违规情况，将对相关企业从严处理。被约谈的企业表示要全面深入自查，提高自身服务水平，确保用户“携得了、转得快、用得好”。

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