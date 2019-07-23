信通院：上半年电话手表、车载终端市场规模增长较快

中关村在线消息：近日中国信通院发布了2019年上半年国内移动通信终端多样化发展趋势分析。数据显示， 2019年上半年国内市场移动终端上市新品711款。其中手机246款，同比下降38%，占同期新产品的34.6%；非手机终端有465款，同比增长16.3%，占同期新产品的65.4%。



6月份国内市场手机出货量3431万部

手机市场整体呈现下降趋势。6月份国内市场手机出货量3431万部，同比下降6.3%；2019年上半年国内手机市场出货量1.86亿部，同比下降5.1%。今年是5G元年，即将进入一个全新的通信技术时代，市场面临着一段时间的4G手机出货量下滑和5G手机推出后出货量缓慢增长的调整期。



2019年上半年上市新电话手表73款

非手机领域市场规模增长快的终端主要有电话手表、车载终端。可穿戴设备呈现快速增长趋势，电话手表为主要产品形态。2019年上半年上市新电话手表73款，其中儿童电话手表占据主体地位，共56款，占比77%。上半年儿童手表出货量为845万部，占同期电话手表总出货量的92%。车载终端方面，2019年上半年车载无线终端上市新产品有84款，同期增长18.3%，其中4G车载无线终端有65款。

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