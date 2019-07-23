中关村在线消息：近日据外媒报道，丰田带来了支持2020年奥运会的机器人选线阵容，包括吉祥物机器人、全尺寸机器人、用于现场支持工作和人类支持工作的机器人等等。















丰田2020年奥运会机器人全线阵容亮相

先公开的是两个吉祥物机器人——蓝色/白色的Miraitowa和粉色/白色的Someity。这两个机器人的工作室欢迎运动员和客人来到官方场馆，它们可以通过安装其头上的摄像头进行识别，然后用它们的眼睛做出回应或还会举起手跟人们握手。



如果人们无法亲眼目睹吉祥物的这些活动，T-HR3类人机器人则通过实时模仿Miraitowa或Someity的动作来弥补这种遗憾。另外，T-HR3还将能跟人进行互动，比如跟运动员击掌、向游客提供远程场景的图像和声音。

虚拟移动或远程呈现机器人T-TR1在其大型显示器的顶部则有一个摄像头。它的工作是为那些不能真正参加活动的人提供活动报道，甚至还能让人们跟机器人所在位置的人进行互动。

场地支持机器人则能够自动行走并负责回收投掷的体育器械如标枪、子弹以此来减轻人类工作者的负担同时还能让他们远离伤害。

丰田前沿研究中心的古贺伸彦表示：“在丰田，我们致力于‘支持人类生活活动，跟人和谐相处’，并将工业机器人技术应用于多种应用。比如，从2004年开始，我们已经开发出了专注于帮助包括老年人在内的那些不能自己行动的人的合作机器人。”

“现在，随着我们转型为一家移动公司，我们正在扩大我们在机器人领域的努力，进而为所有人提供移动的自由。‘全民移动’不仅是一个人或物从一个地方到另一个地方的‘物理’移动，同时还包括一个人的‘虚拟’移动。”

“这提供了进一步去体验新事物、与他人见面和互动或在情感上被‘感动’的进一步机会。在2020年东京奥运会上，我们希望通过提供支持机器人来捕获观众的想象力，我们将尽自己的一份力量让奥运会取得成功。”

（文中图片来自互联网）

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