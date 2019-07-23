iPhone XR成全美最受欢迎苹果机：占总销售额48%

中关村在线消息：CIRP发布了苹果第二季度智能手机销量数据。数据显示，2019年第2季度，iPhone XR销量占全美苹果手机总销量的48%。这是自2015年以来苹果单款机型销量占比最高的手机。从表格中可以看到，iPhone XR销量超过了去年同期的 iPhone X 和 iPhone 8 Plus 。



2019年第2季度，iPhone XR销量占全美苹果手机总销量的48%

除了手机销量情况以外，CIRP还发布了苹果服务的用户关系的数据。数据显示，35%的iPhone用户注册了Apple Music，48%的用户在iCloud服务中付费，30%的用户使用Apple Podcasts，15%的用户使用Apple News和Apple TV，3%到6%的用户购买了延长保修服务。

CIRP联合创始人Mike Levin表示：“服务的成功，取决于竞争对手以及苹果公司的起步程度。苹果停掉 iTunes 之后，Apple Music 成为了该公司首选的音乐服务。但其 35％ 的份额，仍落后于 Spotify 和 Pandora。”

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