中关村在线消息：近日据外媒CNET报道，万维网之父蒂姆·伯纳斯·李曾宣布随着万维网30岁生日的到来，他希望人们帮助他制定一份“网络合同”，现在该合同的初稿已经到来。



万维网创始人拟保护加强网络的“开源合同”初稿

Berners-Lee从一开始就将合同设计为一个协作的、几乎是开源的文档。它为政府，公司和公民提供指导，但也需要来自这三个群体的投入来塑造它。

通过现在发布草案，他的Web Foundation希望合同能够引发讨论和反馈，这将有助于为下一次迭代提供信息。



该合同的一个主要焦点是可访问性 - 确保每个人都有办法访问互联网，网络是其中的一个子集。

对于政府而言，这意味着制定政策目标，使无论身在何处的人们都能积极参与在线活动。它还意味着不限制或关闭访问权限，并保护人们的隐私权。

对于公司而言，它意味着更积极地思考如何满足系统性排除群体的需求，以及遵守甚至支持数据保护权利。

合同还要求人们成为创作者和合作者，确保网络能够成为具有吸引所有人的内容的平台。它还意味着参与建立强大的社区，尊重民间话语和人类尊严，并争取网络作为全球公共资源保持开放。

（文中图片来自互联网）

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