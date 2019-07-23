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    中兴手机中兴 AXON 10 Pro（5G版/全网通）

    中国第一部5G手机争夺战 4999元8月5日发货

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：“中国第一款上市的5G手机”这个头衔的争夺还是很激烈的，现在中兴迈出了第一步，正式开放Axon 10 Pro 5G版的预售，并将于8月5日发货，而且售价也出人意料。

    4999元起！中兴天机Axon 10 Pro 5G版开启预约，预计8月5日发货
    中兴天机Axon 10 Pro 5G版

    据悉，中兴天机Axon 10 Pro 5G版的预约已经全线开启，售价为4999元，并不是人们想象中的万元价位，可以说在5G手机里是一股清流了。

    配置方面，根据京东的预约页面来看，中兴天机Axon 10 Pro 5G版采用高通骁龙855芯片，内存为6GB+128GB的版本规格，当然本机最大的卖点是全网通5G。

    价格方面，Axon 10 Pro 5G版的售价为4999元，作为对比，没有5G的Axon 10 Pro 6GB+128GB版本在京东售价为3199元。

    中兴在5G手机上市这件事上可以说是非常积极，在前几天就率先晒出了5G手机上市的所有证书，称已经做好了准备。

    大家觉得，5000元的5G手机可以接受吗？

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：中国第一部5G手机争夺战 4999元8月5日发货http://news.zol.com.cn/722/7225291.html

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