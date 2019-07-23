中关村在线消息：近日据外媒消息，苹果获批了一项复杂混合现实头显设备的技术专利，根据插图和文字描述内置传感器可以跟踪用户面部特征、眼镜和手势。











苹果混合现实头显专利曝光：能追踪眉毛和下颌

该专利于2019年3月提交至美国商标和专利局，并于上周收录到专利库中，专利名称为“带有多个传感器的显示系统”。



该专利中描述了一个具备头戴式屏幕、能够跟踪外部环境的相机和其他传感器组合，以及能够跟踪佩戴者眼睛的另一组传感器。

这些组件可以一起工作用于在现实世界中形成虚拟3D图像。此外该头戴式设备还有手势传感器，可以追踪手的位置和动作；头部姿势传感器、能够捕捉周围环境的光线传感器；眉毛传感器和下颌传感器可以跟踪嘴和颌的运动。

正如外媒Variety所报道的，苹果对该系统的描述和大部分AR眼镜有很大差别。传统AR眼镜通常能够在现实环境中投影虚拟物体，而苹果则使用pass-through视频让多个摄像头捕捉视频流，然后头显设备将这些数据进行合成从而实现类似于VR的虚拟世界。

早前CNET报道称苹果正在测试VR/AR组合的头显设备，不过这仅仅只是一项专利，并不能表明苹果就会选择这种方案。

（文中图片来自互联网）



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