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    为了OLED面板生产线 LG今年砸下26亿美元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：7月23日消息，据路透社报道，为了应对今年可能产生的竞争，LG显示已经决定投入3万亿韩元（约合26亿美元），来推进OLED生产线的发展。此次LG向OLED屏幕转型，也有LCD市场竞争压力越来越大的缘故。

    为了OLED面板生产线 LG今年砸下26亿美元
    为了OLED面板生产线 LG今年砸下26亿美元

    由于公司在智能手机等设备需求淡季大量投资OLED面板，因此2019年较为困难。公司在声明中称，将继续扩大其在OLED电视市场的领先地位。目前，LCD面板领域已经有越来越多的中国厂商加入，这也让LG显示不得不转向OLED。

    此前据媒体报道，广州LG Display的OLED 8.5代线将于8月开始量产。报道称，LG Display目前掌握多模玻剥离技术，可以将面板切割为各种尺寸，最大限度减少废弃部件，提升产量。

    产量方面，LG Display大尺寸OLED面板将从去年的290万台增至380万台。同时LG Display的销售重心将从LCD面板转向OLED面板。

    LG Display预计，今年的OLED面板将占电视面板总销售额的3成以上，其中LG的OLED高端电视将占据较高的市场份额。随着广州产线的量产，LG的市场份额将持续扩大。

    （本文图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/722/7225281.html report 876 中关村在线消息：7月23日消息，据路透社报道，为了应对今年可能产生的竞争，LG显示已经决定投入3万亿韩元（约合26亿美元），来推进OLED生产线的发展。此次LG向OLED屏幕转型，也有LCD市场竞争压力越来越大的缘故。为了OLED面板生产线 LG今年砸下26亿美元由于公司在智能手...
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