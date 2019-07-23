中关村在线消息：7月23日消息，据路透社报道，为了应对今年可能产生的竞争，LG显示已经决定投入3万亿韩元（约合26亿美元），来推进OLED生产线的发展。此次LG向OLED屏幕转型，也有LCD市场竞争压力越来越大的缘故。



为了OLED面板生产线 LG今年砸下26亿美元

由于公司在智能手机等设备需求淡季大量投资OLED面板，因此2019年较为困难。公司在声明中称，将继续扩大其在OLED电视市场的领先地位。目前，LCD面板领域已经有越来越多的中国厂商加入，这也让LG显示不得不转向OLED。

此前据媒体报道，广州LG Display的OLED 8.5代线将于8月开始量产。报道称，LG Display目前掌握多模玻剥离技术，可以将面板切割为各种尺寸，最大限度减少废弃部件，提升产量。

产量方面，LG Display大尺寸OLED面板将从去年的290万台增至380万台。同时LG Display的销售重心将从LCD面板转向OLED面板。

LG Display预计，今年的OLED面板将占电视面板总销售额的3成以上，其中LG的OLED高端电视将占据较高的市场份额。随着广州产线的量产，LG的市场份额将持续扩大。

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