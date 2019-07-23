realme CMOxuqi晒6400万像素样片海报

中关村在线消息：这段时间，网络上关于手机6400万像素相机的热度很高。昨晚，realme CMO徐起在微博晒出了自家6400万像素手机样张打出的2米×1.5米海报。



realme 6400万像素样片海报

从图片来看，6400万像素的节系列确实十分令人震撼，即使放大了这么多倍，图片中的细节部分依然清晰可见。另外，图片的左下角的水印也显示了，realme首款6400万像素的手机将采用后置四摄的方案。

据了解，目前市面上仅有一款6400万像素的传感器，就是三星此前推出的ISOCELL Bright GW1。而目前已知两家厂商准备在新机中搭载此款6400万像素传感器。



目前已知的两款6400万像素新机均采用三星GW1传感器

资料显示，ISOCELL Bright GW1像素尺寸为0.8μm，可以获得更多光线。并且ISOCELL Bright GW1还能够通过将4个像素点整合成为1个像素点生成1600万像素。另外，在光线良好的情况下该传感器还能对6400万全分辨率图像彩色滤镜进行解码，此前索尼4800万像素的IMX 586传感器也有类似功能。

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