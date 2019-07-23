中关村在线消息：华为心声社区官微在昨日晚间范文，展示华为CFO孟晚舟的一则朋友圈动态。孟晚舟在朋友朋友圈中配图一张晚上10点灯火通明的溪流背坡村（华为东莞员工区）的照片，并赞叹道：“无悔的奋斗，无悔的青春，这亦是这人间最美的烟火。”



孟晚舟朋友圈晒图：叹无悔的奋斗无悔的青春

孟晚舟表示：“你也许没见过凌晨四点的洛杉矶，但你一定见过晚上十点的溪流背坡村。万家灯火时，菊厂奋斗中，没有乘风破浪，何来直挂云帆。无悔的奋斗，无悔的青春，这亦是这人间最美的烟火。盛年不重来，一日难再晨。”

同时华为中国也转发并表示：“如果有一天，你问我在哪里可以看到最美的焰火？我想说，在青春绽放的夜华为。”

随后，华为终端手机产品线总裁何刚转发了华为心声社区的这条微博，回忆起当初的奋斗时刻也是感慨万千：“记得负责GSM产品线时，曾经多次半夜接到海外设备异常的求助电话，拉上一票兄弟凌晨杀到公司定位解决。还有参与的从半夜12点开始持续到凌晨的网络割接和测试则不计其数。致敬奋斗的兄弟们！”

(文图片来自微博）

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