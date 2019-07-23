黑鲨游戏手机2 Pro配置曝光 90Hz屏幕+骁龙855+

中关村在线消息：上周，黑鲨手机官方宣布将于7月30日召开新品发布会，正式推出新机——黑鲨游戏手机2 Pro。官方并没有透露太多关于该机的配置，不过有国外媒体曝光了该机的配置信息。



网曝黑鲨游戏手机2 Pro详细配置

爆料显示，黑鲨游戏手机2 Pro正面将采用一块6.39英寸的AMOLED显示屏，屏幕分辨率为1080×2340，像素密度为403 PPI，最重要的是这块屏幕还将支持此前在一加7 Pro上十分火热的90Hz刷新率。



黑鲨游戏手机2 Pro GeekBench跑分信息

核心配置方面，黑鲨游戏手机2 Pro与之前的传闻一致，将搭载高通最新发布的骁龙855+旗舰级处理器，并提供最高12GB+256GB存储组合。机身内置4100mAh容量电池，并支持高通QC 3.0快充协议。

相机方面，因为其游戏手机的特性，其内部空间大多以性能和散热功能为主，所以并没有采用当下流行的三摄/四摄方案，而是一人延续了后置双摄的设计，规格分别为4800万像素+1200万像素的组合，前置相机则为2400万像素。

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