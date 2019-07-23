三星Note 10配置全曝光 或搭载骁龙855+

中关村在线消息：三星官方前段时间已经宣布，将于8月7日（北京时间8月8日凌晨4点）在纽约正式发布三星Galaxy Note 10系列。近日，有外媒曝光了该系列的具体配置信息。



外媒曝光三星Galaxy Note 10系列具体配置

根据爆料显示，三星Galaxy Note 10系列的整体配置与此前的传闻基本一致，其最大的出入是在Soc参数上，之前的爆料都显示三星此次将采用自家的Exynos 9825与高通骁龙855处理器混合使用的方案，而此次曝光的数据显示三星将直接使用高通最新的骁龙855+，也就是说国行版Note 10系列的核心将会搭载骁龙855+处理器。

另外，此次的消息还显示三星Galaxy Note 10系列的S-Pen将会支持空中的手势功能，也就是说可以悬浮使用，可以在不接触手机屏幕的情况下进行一系列的操作。



三星Galaxy Note 10渲染图

综合此前爆料，三星Galaxy Note 10系列将会分别采用6.5/6.8英寸AMOLED屏幕，分辨率为3040*1440；核心将搭载骁龙855+处理器，配备最高1TB的存储空间；内置3500mAh以上容量电池，并分别支持25W和45W快充；运行最新版One UI系统。

相机方面分别采用后置三/四摄的方案，三摄的规格分别为1200万像素主摄像头+1200万像素副摄+1600万像素超广角镜头，而四摄的机型将会增加一颗TOF镜头，两者都将支持4K HUD视频录制。

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