5G手机来了 华为Mate 20 X 5G版7月26日发

中关村在线消息：刚刚，华为官方微博宣布，华为Mate 20 X 5G手机将在7月26日正式发布。



华为手机官方微博官宣旗下5G手机发布时间

早在上个月，华为Mate 20 X 5G版就已经通过了3C认证，这也是华为国内首款通过3C认证的5G手机。



华为Mate 20 X 5G版

根据已经显示的信息，华为Mate 20 X 5G版型号为EVR-AN00，是在Mate 20 X基础上增加5G支持的机型。

手机整体设计上与原版Mate 20 X几乎一样，除了背面印上了5G的标识，并采用了全新的翡冷翠配色。

配置方面，华为Mate 20 X 5G版搭载5G多模终端芯片巴龙5000，电池容量缩小为4200mAh，新增对40W快充的支持。其余配置和Mate 20 X一致，一样是麒麟980处理器，内存组合为8GB+256GB。

此前6月，华为Mate 20 X 5G版就已经在英国上市，售价为999英镑（约合人民币约8629元），而在阿联酋运营商Etisalat中售价约为人民币6600元。

由此可以预测，该机在国内售价将在5000元以上。

（本文图片来自互联网）

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