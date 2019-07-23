早报：微博因超话被约谈 雷军给员工发股票

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

小米进入世界五百强是昨天的热门话题，而雷军自然也没有亏待他的员工们。

小米进入世界五百强后：雷军发给员工巨额股票





雷军昨天晚间发布内部信称，小米首次进入世界500强排行榜，小米将给所有在职的同事和核心外包服务团队共计20538人，赠予1000股小米集团股票。雷军在内部信中称，世界500强考量的是营收规模，小米目前看起来已经成了一家大公司，但大不代表真正强大，更不代表伟大。接下来，小米还要向着伟大继续前进。

在被印度解封之后，字节跳动公司一直在寻求一个解决办方，建一座数据中心显然是个不错的主意。



字节跳动将在印度建数据中心：防止再次被封禁





上周日的时候，字节跳动公司在一篇发布在网站上的博文中称，公司向着在印度建立一个数据中心“迈出了重要一步”。目前，印度已拟订了一个数据保护法。目前为止，字节跳动旗下TikTok和Helo应用把印度用户的数据存储在美国和新加坡。

中兴之后，华为的5G手机也即将来袭。

余承东微博官宣：华为Mate 20 X 5G版8月上市





昨天下午，华为官方宣布华为Mate 20 X 5G手机将在7月26日正式发布。刚刚华为消费者业务CEO、华为常务董事余承东在微博透露，该机将于8月份上市。上个月，华为Mate 20 X获得中国首张5G终端电信设备进网许可证，同时该机也是同时支持SA/NSA的5G双模手机。

微软在人工智能领域的发展决心一直非常坚定，最近他们又投资了一个AI非营利机构。



微软投资OpenAI：发力Azure云计算





据路透社报道，微软今日宣布，将对旧金山非盈利机构OpenAI投资10亿美元。与此同时，双方还达成一项多年合作协议，在微软的Azure云计算服务平台上开发人工智能（AI）超级计算技术。

又有三家汽车企业联起手来，进入打车领域。

T3出行今天上线：今年将覆盖6个城市





由一汽、东风、长安三家车企联合苏宁、腾讯、阿里巴巴等共同打造的出行平台T3出行今日在南京亮相。据悉，T3出行2019年将会进入南京、重庆、武汉、广州、杭州、天津六个城市，2020年将覆盖绝大多数省会城市。

在轰轰烈烈的周杰伦VS蔡徐坤超话大战之后，新浪微博就被消协约谈了。



新浪微博因明星势力榜被约谈：存在退款问题





据北京消协通报，自7月16日起，消协96315投诉、咨询热线陆续接到多起因新浪微博明星停榜引发的退款投诉，消费者反映为参加新浪微博“明星势力榜”的某明星打榜而购买虚拟鲜花，存在退花不退款、拖延退款等行为，要求主办方尽快退款。7月22日，市消协联合海淀消协紧急约谈新浪微博相关负责人，希望新浪微博避免在公告中出现类似“本月为该明星购买鲜花的用户将于近日收到退款”等模糊承诺，发生退款情况应及时向消费者公布详细的退款方案。

Pokemon公司昨天下午宣布了与腾讯的合作，似乎他们在尽力的拓展中国市场。

Pokemon公司宣布与腾讯合作：共同开发新款游戏





昨天下午，腾讯游戏正式对外宣布，他们将于腾讯天美游戏工作室合作开发新款游戏。目前，双方并没有确认共同研发的是否是宝可梦游戏，也没有宣布游戏的平台。因此，双方合作的项目还需要等待后面的官宣。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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