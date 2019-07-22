晚报：小米进入世界500强 Pokemon公司与腾讯合作

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

雷军愿望实现 小米终于进入世界500强





今日《财富》正式公布2019年世界500强榜单，其中小米成为第四家上榜的中国互联网企业，排名468位。《财富》500强榜单中，小米被定义为“互联网服务和零售”行业企业，排名468位，在上榜的全球互联网企业中排名第7，在上榜的中国企业中排名第112位。

Z点评：在买楼之后，雷军再次获得了一个好消息。

小爱同学回应App Store下架：修了个Bug





近日，有网友爆料称小米旗下智能个人助理小爱同学App目前已经被苹果应用商城App Store下架。搜索“小爱同学”仅仅可以搜到小爱音箱的App。随后，小爱同学官方已正式对此事做出回应。小爱同学官微表示：此次下架只是为了修复BUG，目前已经重新提交正在审核中，感谢大家关心。

Z点评：尽管有很多好消息，但发生在小米身上的风波一直没有停过。

QQ最新内测版新增简洁模式：方形头像 可隐藏手机型号





近日，腾讯推送了QQ最新安卓与iOS的内测版本。在该版本中，QQ新增了简洁模式，开启后QQ界面将发生一些列变化：QQ头像变方形、不再显示个性化装扮、可编辑在线状态、可隐藏所使用的手机型号（需开通超级会员）。

此外，该版本QQ空间说说支持发长途，储存空间清理可清理手机空间，聊天记录新增了查找功能。简洁模式可选择两种颜色，素雅灰和极简白。总的来说，此版本的简洁模式更偏向于微信的风格。

Z点评：希望腾讯的QQ和微信两款产品，最后不要变得趋同。

中兴首款5G手机明日开启预定 首款国行5G手机





上周，中兴旗下首款5G手机天机Axon 10 Pro 5G版已经正式通过国内认证。该机将于明日正式开启预定，这也是国内首款上市的首款5G手机。据了解，中兴天机Axon 10 Pro 5G版采用了与其他厂商相同的策略，保持了4G版本的基本配置，采用高通骁龙855处理器+外挂X50基带芯片的方式，以实现5G网络的应用。

Z点评：不出意外，这就是我们的第一款5G国行手机。

OPPO注册智能手表专利：三种折叠方式





据外媒报道，近期OPPO公司在海外申请了一项有关智能手表的新专利，这项新专利将允许智能手表屏幕从表面抽出隐藏的折叠屏。也意味着，未来OPPO的智能手表的屏幕可以实现与智能手机差不多的大小。

Z点评：我们戴在手上的屏幕，也要越来越大了。

Pokemon公司宣布与腾讯合作：共同开发新款游戏







今天下午，腾讯游戏正式对外宣布，他们将于腾讯天美游戏工作室合作开发新款游戏。目前，双方并没有确认共同研发的是否是宝可梦游戏，也没有宣布游戏的平台。因此，双方合作的项目还需要等待后面的官宣。

Z点评：腾讯与宝可梦公司合作了，不知道网易做何感想。

苹果疑封杀iPhone有锁机 劝各位没事别刷机





据外媒报道，今日有用户发现苹果疑似对iPhone有锁机型的ICCID卡机解锁方式进行了封杀。具体表现为“带SIM卡锁的iPhone和iPad使用ICCID卡贴配合激活时都提示‘激活出错’”。对于当前问题，苹果官方并没有做出回应，但是有业内人士指出，苹果此次是针对ICCID漏洞进行的锁区。

Z点评：为了避免被封杀，iPhone用户还是不要刷机。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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