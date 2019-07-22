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    荣耀手机荣耀 20（8GB/128GB/全网通）

    荣耀20推出国家宝藏珍藏礼盒版 8月8日开售

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：今日，荣耀官方宣布推出国家宝藏之金翅鸟荣耀20珍藏礼盒，目前已开始在京东预约，仅提供8+128GB存储版本，售价为2699元，将于8月8日限量开售。

    国家宝藏之金翅鸟荣耀20珍藏礼盒上架京东 8月8日正式开售
    荣耀20推出国家宝藏之金翅鸟珍藏礼盒版

    荣耀官方表示，国家宝藏之金翅鸟荣耀20珍藏礼盒的灵感来源于大理国时期（宋代）时期著名文物——大理国银鎏金镶珠金翅鸟。礼盒整体采用蓝金配色方案，礼盒中包括充电宝、手机壳、笔记本、书签和签字笔，整体充满了“金翅鸟”的元素。

    国家宝藏之金翅鸟荣耀20珍藏礼盒上架京东 8月8日正式开售
    荣耀20国家宝藏礼盒版全部附件

    礼盒中的手机在配置方面与普通版并无不同，其正面采用了一块6.26英寸1080P LCD打孔屏，3200万像素的前摄开孔位于屏幕左上角，官方称这块屏幕为魅眼全面屏。该机并没有采用时下流行的屏下指纹方案，而是采用了侧边指纹+电源键二合一设计。

    国家宝藏之金翅鸟荣耀20珍藏礼盒上架京东 8月8日正式开售
    荣耀20国家宝藏礼盒版采用幻影蓝配色

    核心配置方面，搭载麒麟980处理器，并支持GPU Turbo 3.0，国家宝藏礼盒限量版提供了8GB+128GB的存储组合。机身内置3750mAh电池，并支持22.5W快充规格。此外，荣耀20还支持虚拟9.1环绕声，支持红外线发射器，搭载EMUI 9.1系统，内置全新EROFS文件系统。

    （文中图片来自互联网）

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