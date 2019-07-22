    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 事件 > 正文

    GMIC2019公布新一批嘉宾名单：荣耀赵明在列

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：7月22日消息，GMIC2019暨科学复兴节将于7月25日到7月28日在广州召开。今天，GMIC官方发布了第二批嘉宾名单，其中荣耀公司总裁赵明、复旦大学副教授蒋昌建、思科大中华区副总裁杨波等知名科技界人士将出席此次会议。

    GMIC2019公布新一批嘉宾名单：荣耀赵明在列
    GMIC2019公布新一批嘉宾名单：荣耀赵明在列

    本次GMIC大会邀请了百位世界顶级科学家、企业家、投资人齐聚广州，每一位受邀嘉宾在各自研究领域都是一座巅峰，有着世界范围内的知名度和影响力。

    GMIC 广州 2019首批公布的重磅嘉宾汇聚当代科学家，创新企业领袖等，包括了5G极化码发现者、香农奖得主埃尔达尔·阿里坎，美国“四院院士”、美国索尔克生物研究所计算神经生物学实验室主任特伦斯·谢诺夫斯基，中国科学院院士周忠和；科大讯飞董事长刘庆峰，新浪微博CEO王高飞，平安科技CTO方国伟等。

    今年GMIC大会是首次移师广州举办，将于7月25日到7月28日在广州广交会展馆和广交会威斯汀酒店召开。本次大会的口号为“让科学成为一种习惯”。

    （本文图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：GMIC2019公布新一批嘉宾名单：荣耀赵明在列http://news.zol.com.cn/722/7224721.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/722/7224721.html report 825 中关村在线消息：7月22日消息，GMIC2019暨科学复兴节将于7月25日到7月28日在广州召开。今天，GMIC官方发布了第二批嘉宾名单，其中荣耀公司总裁赵明、复旦大学副教授蒋昌建、思科大中华区副总裁杨波等知名科技界人士将出席此次会议。GMIC2019公布新一批嘉宾名单：荣耀赵明...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品