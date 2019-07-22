中关村在线消息：7月22日消息，GMIC2019暨科学复兴节将于7月25日到7月28日在广州召开。今天，GMIC官方发布了第二批嘉宾名单，其中荣耀公司总裁赵明、复旦大学副教授蒋昌建、思科大中华区副总裁杨波等知名科技界人士将出席此次会议。



GMIC2019公布新一批嘉宾名单：荣耀赵明在列

本次GMIC大会邀请了百位世界顶级科学家、企业家、投资人齐聚广州，每一位受邀嘉宾在各自研究领域都是一座巅峰，有着世界范围内的知名度和影响力。



GMIC 广州 2019首批公布的重磅嘉宾汇聚当代科学家，创新企业领袖等，包括了5G极化码发现者、香农奖得主埃尔达尔·阿里坎，美国“四院院士”、美国索尔克生物研究所计算神经生物学实验室主任特伦斯·谢诺夫斯基，中国科学院院士周忠和；科大讯飞董事长刘庆峰，新浪微博CEO王高飞，平安科技CTO方国伟等。

今年GMIC大会是首次移师广州举办，将于7月25日到7月28日在广州广交会展馆和广交会威斯汀酒店召开。本次大会的口号为“让科学成为一种习惯”。

（本文图片来自互联网）





本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：GMIC2019公布新一批嘉宾名单：荣耀赵明在列http://news.zol.com.cn/722/7224721.html