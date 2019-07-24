每日精选：大功率插线板看这里 公牛只要19块8

大家在选择充电器的时候，安全是首要的选择，因为很多火灾的起源都是由于劣质充电器老化易燃。电引起的火灾数不胜数，所以防范第一，千万不要因为贪图便宜而在大功率的电器上采用低质的充电器。

公牛充电器

在国内质量公认最好的充电器当属公牛。适合于大功率电器。接触灵敏，导电性好。加粗电源线，发热少。





外壳采用高温阻燃材料，通过高温灼热丝实验，阻燃安全，经久耐用。插孔内置安全防护门，有效防止儿童意外碰触导致的触电情况。放在桌上可以避免伤害到小孩子。充电器插位之间间距较大，适合多电器同时使用且互不影响。外壳外置挂脚孔，上下双挂钩，方便多种场景，角度的挂放。

多孔多功能带USB插板

插板创意在于能直接连接USB，对没有充电头的小产品比较友好，如手机充电线、台灯、空气加湿器等。产品不建议长期使用大功率的家用电器。





外壳采用PC/PP阻燃材料外壳，全面保护用电安全，安全防护门可避免触电。一体铜芯使充电更加高效。产品有多种款式可供选择，大家可以根据自己使用的电器情况来对充电器进行选择。

多功能加长线汽车型插座

插座超大功率2500W，工程和电磁炉可用，充电线长5米。外壳通体采用环保PP原料制作，VO级防火（最高防火等级），抗压抗摔，侧面附带三个插孔。保证了使用效率。





插线板还可五年保修，坏了包换新哦。

圆形USB插座

集功能和颜值于一身的充电器，大概就是这个产品了。颜色鲜艳活泼，插板为圆形，线长2.8米。





双USB充电插口，人性化插头设计，凹凸防滑插背设计，随意插拔不费力，硬币厚度铜插片。安全导电，电流平稳，用设计定义用户体验。内置三芯铜导线，功率稳足，电压平稳；超厚绝缘壳体，抗压防摔。还有三种颜色可供选择哦~

智能多功能USB插座插座

告别充电线，想充就充。智能无线充电板可自动给手机充电，买之前需要提前确认手机是否有无线充电功能哦~





无线充电板合并独立大线圈，电量转化率高达80%左右，就算是带壳充电，也能快速为你的手机充满电。手机充满电时，自动切换为涓流保护模式，保护手机安全，不伤电池。同时也有USB插口和三孔插口。

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立式多功能插座

很多人苦恼插线板充电的孔太少，这个立式插线板可以满足你的需要。四面皆可充电，避免了桌面杂乱的线材，多规格、百搭色调，适合各种家具环境，有两排、三排、四排可任意选择。大插孔距离，可以放置多个插线头。





内置防雷过载开关，如果功率电压超载，出现用电意外，可自动切断电源，待排除故障后，重新按回红色按钮即可使用。这样避免了用电过载。智能USB稳定输出，不伤电池。插线口有儿童安全防护口。有效避免婴儿手指或金属物直接插入，用电安全有保障。

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小巧可携带插座

之前推荐的插线板都比较大，现在给大家推荐一个比较小的三位的可携带旅行的插线板，外观小巧便捷，适合旅行和小居室使用，节省空间。由飞利浦原装出厂，国家安全机构认证，有力保障生活安全。





充电板外壳采用850℃高温阻燃外壳，从源头防止火灾隐患。还可以选择带3个USB的哟~

(本文图片来自于网络）



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