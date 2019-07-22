Android Q新增快速配对无线耳机功能：可查找耳机位置

中关村在线消息：一直以来，谷歌都致力于改进蓝牙音频设备的快速配对功能，以便与苹果AirPods对抗。现在谷歌团队分享了该功能新的进展。

谷歌在公告中称，将会在今年在Android Q中添加Fast Pair。它可以用于管理无线耳机。利用这项新功能，用户可以对此前与设备配对过的所有耳机进行管理。此外，Fast Pair还可以查询详细的电池信息、耳机位置信息以及状态通知功能。



Android Q将新增Fast Pair功能

不是所有Android Q用户都将体验到这项新功能，支持Fast Pair的设备有：Anker Spirit Pro GVA、Anker SoundCore Flare+(Speaker)、JBL Live 220BT、JBL Live 400BT、JBL Live 500BT、JBL Live 650BT、Jaybird Tarah、1More Dual Driver BT ANC、LG HBS-SL5、LG HBS-PL6S、LG HBS-SL6S、LG HBS-PL5、Cleer Ally Plus。

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