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    Android Q新增快速配对无线耳机功能：可查找耳机位置

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：一直以来，谷歌都致力于改进蓝牙音频设备的快速配对功能，以便与苹果AirPods对抗。现在谷歌团队分享了该功能新的进展。

    谷歌在公告中称，将会在今年在Android Q中添加Fast Pair。它可以用于管理无线耳机。利用这项新功能，用户可以对此前与设备配对过的所有耳机进行管理。此外，Fast Pair还可以查询详细的电池信息、耳机位置信息以及状态通知功能。

    Android Q新增快速配对无线耳机功能：可查找耳机位置
    Android Q将新增Fast Pair功能

    不是所有Android Q用户都将体验到这项新功能，支持Fast Pair的设备有：Anker Spirit Pro GVA、Anker SoundCore Flare+(Speaker)、JBL Live 220BT、JBL Live 400BT、JBL Live 500BT、JBL Live 650BT、Jaybird Tarah、1More Dual Driver BT ANC、LG HBS-SL5、LG HBS-PL6S、LG HBS-SL6S、LG HBS-PL5、Cleer Ally Plus。

    （本文图片源自网络）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/722/7224425.html report 679 中关村在线消息：一直以来，谷歌都致力于改进蓝牙音频设备的快速配对功能，以便与苹果AirPods对抗。现在谷歌团队分享了该功能新的进展。谷歌在公告中称，将会在今年在Android Q中添加Fast Pair。它可以用于管理无线耳机。利用这项新功能，用户可以对此前与设备配对过的所...
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