中关村在线消息：近日外媒《日本经济新闻》报道，据英国IHS Markit的统计显示，从2018年手机基站的出货额来看，华为确保了30.9%的份额，维持了首位。份额提高了3个百分点。



英机构盘点全球份额：华为移动通信基站第一

第2位是瑞典爱立信，份额为27%。第3位是芬兰的诺基亚，为21.9%。前3的企业和名次与上年相同。报道称，这3家企业掌握近8成份额，移动通信基站市场正在形成垄断。

据IHS Markit统计，在2018年的手机基站出货额中，5G产品的影响微乎其微。2018年处于“两代之间”，市场整体缩小，出货额比2017年减少约45亿美元。

报道称，由于这种背景，在现行标准上掌握较高份额的华为保住了首位。但到2019年，世界各国的5G商用化全面启动，华为或将受到中国和美国贸易摩擦的影响。

虽然面临着逆风，但目前华为的5G商用合同正在增加。据华为表示，截至7月与世界30个国家签署了50项5G商用合同。很多国家的5G以现有的4G设备为基础进行建设。有观点认为在4G领域掌握较高份额的华为将处于有利地位。



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