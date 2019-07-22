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    OPPO可折叠智能手表专利曝光：面积可伸展200%

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：日前，OPPO副总裁沈义人在微博中回复网友提问时表示，OPPO目前正在研发智能手表。近日，有外媒曝光了来自OPPO的一份最新折叠屏智能手表专利。

    值得一提的是，沈义人在微博中表示：“我最大的诉求是：偶尔晚上出门跑步的时候可以不带手机就成。不要漏接电话、能简单回个微信、刷个付款码什么的。大家有什么好的推荐么？” 专利中的智能手表远远超出了这个诉求，它能够将显示屏翻倍伸展，可当做一款智能手机来用。

    OPPO可折叠智能手表专利曝光：面积可伸展200%
    OPPO目前正在研发智能手表

    从专利展示图来看，这款智能手表的屏幕经过伸展后看起来似乎有点长，但好在它的宽度与腕带相当。类似于把手机横放在手腕上使用。当然了，它的重量远不及手机，所以并不会造成障碍。

    OPPO可折叠智能手表专利曝光：面积可伸展200%
    收缩状态下，折叠屏手表与普通智能手表看起来无异

    专利文件显示，该专利采用三折的柔性屏设计，最大可将屏幕伸展至200%。收缩状态下，手表与普通智能手表看起来无异（表壳中采用了凹槽的设计，以便自动折叠收纳）。

    不过，这项专利会不会用在OPPO下一款智能手表上，还不得而知，毕竟这样的设计对材料和设计强度的要求极高。

    （本文图片源自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：OPPO可折叠智能手表专利曝光：面积可伸展200%http://news.zol.com.cn/722/7224336.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/722/7224336.html report 907 中关村在线消息：日前，OPPO副总裁沈义人在微博中回复网友提问时表示，OPPO目前正在研发智能手表。近日，有外媒曝光了来自OPPO的一份最新折叠屏智能手表专利。值得一提的是，沈义人在微博中表示：“我最大的诉求是：偶尔晚上出门跑步的时候可以不带手机就成。不要漏接电...
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