vivo Z5真机实拍图曝光 水滴屏+后置三摄

中关村在线消息：今早，vivo官方在微博正式宣布将于7月31日在北京发布新机——vivo Z5。现在有网友曝光了一组vivo Z5的真机实拍图。



网曝vivo Z5真机图

从曝光的图片来看，这款vivo Z5将会推出三种渐变设计的配色，分别是蓝色、绿色和白色，不过这个白色跟此前vivo推出的S1 Pro仲夏梦配色类似。而背部的整体造型与之前推出的iQOO Neo类似，采用了相同的左上角竖置三摄方案，同时背部并没有配备指纹识别模组。



vivo Z5背部造型与iQOO Neo类似

配置方面，根据此前曝光的消息，vivo Z5正面采用了一块6.38英寸的水滴屏，屏幕分辨率为2340×1080。拍照方面，该机前置相机的规格为3200万像素；后置相机为三摄方案，规格分别为4800万像素+800万像素+200万像素的组合。



vivo Z5正面采用水滴屏方案

核心配置方面，vivo Z5将搭载一颗主频为2.3GHz的处理器，据推测应该是高通骁龙712移动平台，配备6GB和8GB两种内存规格，并提供64GB、128GB和256GB三种存储空间可供选择，内置4420mAh大容量电池，运行Android 9操作系统。

（本文图片来自网络）

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