中关村在线消息：今日《财富》正式公布2019年世界500强榜单，其中小米成为第四家上榜的中国互联网企业，排名468位。



雷军愿望实现 小米终于进入世界500强

《财富》500强榜单中，小米被定义为“互联网服务和零售”行业企业，排名468位，在上榜的全球互联网企业中排名第7，在上榜的中国企业中排名第112位。

由此小米成为继京东、阿里巴巴、腾讯之后第4家登榜的中国互联网企业，也是全球第7家登榜的互联网企业。根据2019年最新榜单，据小米公司财报得知小米集团在2018年全年营收为1749亿元人民币，调整后净利润达85.5亿元人民币。

据悉，登上财富500强榜单，一直是雷军的目标之一。早在2013年6月时，雷军就提出进入世界500强的目标；而后在2014年在公开演讲中，雷军有表示小米将会进入世界500强；到了2017年，雷军在接受媒体采访时就预测2018年的目标是进入世界500强；现在雷军终于实现了他的愿望。

另外，小米也是目前最快上榜的中国互联网以及科技企业。据了解，京东、阿里巴巴、腾讯和华为进入财富世界500强，分别耗时18年、18年、14年和23年，小米则仅用了8年。

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