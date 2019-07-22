Chrome修复隐身模式漏洞：网站无法再检测用户浏览模式

中关村在线消息：近日Google宣布，预计于7月30日上线的新版Chrome 76中，修补隐身模式被检测的漏洞，让网站无法检测到用户是否在使用隐身模式，进一步加强用户私隐。

早先，Google已于Chrome 75 Canary版本的隐身模式中加入了Filesystem API选项，使网站无法再辨识用户是否通过无痕模式访问，保护用户私隐。而即将上线的Chrome 76会修复被网站用以识别隐身模式的FileSystem框架漏洞，让网站无法再通过FileSystem API的存在，来推测使用者是否使用无痕模式。



7月30日上线的新版Chrome 76将修复隐身模式漏洞

Google在官方博客中强调，文章指出，有些网站的做法有违隐私浏览的精神。“人们选择私下浏览网络有很多原因。有些人希望保护他们在共享或借用设备上的隐私，或者将某些活动排除在他们的浏览历史之外。人们可能有重要的安全理由隐瞒他们的网络活动和他们使用隐私浏览功能。”谷歌表示将努力修补任何此类漏洞，为了保护用户隐私的神圣性。

（本文图片源自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Chrome修复隐身模式漏洞：网站无法再检测用户浏览模式http://news.zol.com.cn/722/7224292.html