智慧家庭有多简单 买个小度智能音箱1S就够了

随着AI时代的来临，国内人工智能的先驱者百度先后发布了一些智能家居产品，致力于“用科技让复杂的世界变简单”。我也对最新的智能科技产品保持着期盼和敬畏，希望把更好的产品带到生活中来。



这就是小度智能音箱1s

今天笔者为大家带来的产品是来自百度的小度智能音箱1S，这款音箱比之前的音箱产品多了彩色的LED灯以及家电交互的功能。沿袭的依旧是之前的简洁风，外包装颜色为质感黑色和亮蓝色，科技感十足。包装上还有产品型号和官方商城等信息。







下面我们就一起开箱看看吧~





01 开箱

开箱后，包装里面有个附件盒，盒子装有电源适配器、《产品使用说明》和《快速指南》。电源适配器上为线身一体（PS：小度音箱为非充电式产品，必须有电源线才能使用哦~）





小度产品平面图

外观和配置

小度音箱整体分为两个部分，上半部分为磨砂材质塑料外壳，看起看很有质感，印有“小度”的logo和名称“小度”；下半部分为防尘网，底部为防滑垫和产品信息等。无论是放在家中还是办公室都不会违和。



小度1S室内照



小度1S办公桌面照

配置方面，小度智能音箱1S采用Amlogic A113X，属于四核A53 CPU，最高主频能达到1.5GHz，28纳米HKMG工艺。内存采用ESMT的W15T1G1664A，容量为256M的DDR3。闪存用的NAND Flash则是兆易创新的9FU1G8F2AMGI，容量为128M。

其他方面，小度智能音箱1S支持蓝牙与WiFi链接，采用六麦克风环形阵列拾音，并且支持声源定位，6+1的红外发射阵列，可进行360度空间的全方向红外遥控，1.75寸的全频喇叭，最大输出功率为5W。强劲的配置使小度智能音箱1S的功能更加强大，互动更灵敏，音质更好。

LED灯和按键

音箱顶部是LED灯和四个按键，分别为加音键、减音量、播放键和静音键。LED灯还有声源定位功能，LED灯会跟随用户发声方向定位灯光的效果，也可根据不同的功能变化灯光颜色，这点着实让人眼前一亮。



小度的炫彩LED灯和四个按键

充电口

充电口处出为圆形插电口，采用缩进式设计，不仅保护了电源头，同时也让产品整体显得更加美观简洁。





大小

整体看起来小巧乖萌，一只手刚刚好能握住。笔者从说明书中了解到，小度1S直径为90*105mm，重量为320g，所以小孩儿轻松拿起来也毫无压力。





02 配网步骤

按照《快速指南》上的说明链接电源，顶部橘黄色灯亮起，且语音响起，声音舒适悦耳。然后，通过扫描指南上的二维码，下载“小度音箱APP”就可以开启链接并配网了。







在应用商店搜索小度音箱

登录百度账号，登录界面可以看到小度音箱的代言人是情商极高的主持人蔡康永，用的slogan也很符合产品定位——“听得懂 聊得来”。





小度APP登录界面

然后在APP里“我的”里面选择添加音箱设备，根据提示为音箱配置网络，大概需要一分钟的时间便可链接呼叫小度啦，整个过程简单、顺畅无卡顿，APP的设计也较为简洁，功能突出小度的互动和链接。



APP正在为小度配置网络

03 使用和感受

通过呼叫“小度小度”便可唤醒小度音箱，然后与其进行对话，萝莉音和御姐音不定期切换，声音堪比志玲姐姐！当然你也可以不一直盯着APP看，只要开启蓝牙和网络就行。



与小度对话中

在APP最中间的按钮“对话”处可以看到对话记录，比如我说“小度小度，给我唱首歌吧”，小度就会回答“好的”，然后帮我推荐一首《飞云之下》。





韩红和林俊杰的《飞云之下》

当然，也可以直接给小度说你想听的歌，小度便能播放制定歌曲。小度的曲库来自于QQ音乐，曲库资源多，想听就听哦。除此之外，还有蜻蜓FM、热点新闻、儿童学习和广播等等，资源多到你想不到~



小度的多种资源库

此外，智能家电对话功能是我对这款产品最期待、也是我觉得最实用的功能了。

如果想要链接家居设备，如空调等。便可以跟小度说，“帮我链接一下空调”。他回复“开始链接空调。请将空调插上电源，将我放在空调对面，然后告诉我空调品牌吧。例如：格力空调、美的空调。”对话如下：



用小度链接空调和对话

从测试来看，小度的红外线感应极为灵敏，就算是3米以外的地方可以听得特别准确（发音标准的情况下），下面是用小度控制的空调温度的变化。



用小度控制的空调

如果想要关闭空调，也可以对小度说“帮我关闭空调吧”，小度便发出信号指令，关闭空调。



用小度关闭空调

从此家里面的遥控器都可以收起来了，因为小度还可以连接电视、机顶盒、扫地机器人等，覆盖231个空调品牌、370个电视品牌和123个机顶盒品牌，几乎大多数的遥控家用设备，也包括智能设备，直接呼叫小度远程遥控，再也不担心四处找遥控器了。





小度还能替你给孩子讲晚间小故事，不用手动关闭或拔掉电源，给小度说晚安之后，小度30分钟便可自动休眠。进入待机状态。



小度讲故事

除了上述的功能之外，小度还支持语音通话和留言功能，但是因为涉及到链接手机通信录的信息，所以需要APP中自己设置权限。

04 直击优缺点

小度不仅是人工智能音箱，也是万能的遥控器，有着海量资源和能覆盖大部分传统普通家电遥控等优势。



说了小度这么多优点，下面我们也来说一下小度1S智能音响的一些不足：小度插电的时间如果过长的话，会微微发热，所以建议偶尔晚上最好拔掉电源，给小度一些休息缓冲的时间，但是如果24小时在线短时间内对小度的使用也不会造成太大的问题；另外，小度对于空调和风扇的调节比较单一，不能调风向等，期待更多的功能实现；还有有时候小度听的不是特别准确，大概80%的识别都是非常灵敏的，对于平时的使用已经非常不错啦~

万能的小度不仅是你生活的小管家，还能是你孩子或者是老人的忠心玩伴，价格不到一支口红的钱，你还在等什么呢~

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（本文图片为原创）



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