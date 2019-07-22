荣耀20 PRO新配色曝光 粉紫渐变后壳

中关村在线消息：荣耀在5月份发布了今年的全新旗舰——荣耀20系列。上周，荣耀手机官方宣布推出了新配色版荣耀20。随后又网友发现，荣耀官方为荣耀20 Pro也准备了一款全新配色。



荣耀20 Pro新配色曝光

据爆料者称，在一档荣耀手机赞助的综艺节目中出现了一款粉紫渐变配色的荣耀20 Pro。据悉，目前该机仅推出了幻夜星河和蓝水翡翠两款配色，这两款配色整体都观感都比较暗。而从图片来看，这款全新的配色的颜色就比较清新亮眼一些，看起来十分符合当下女性的审美，应该是一款主打女性用户的版本。



荣耀20 PRO蓝水翡翠版

据了解，荣耀20 PRO正面采用了一块6.26英寸挖孔屏，官方称其为“魅眼全面屏”，其前摄的挖孔位于屏幕左上角，屏幕分辨率为2340×1080；核心搭载麒麟980处理器，配备最高8GB内存+256GB存储组合；内置全新EROFS文件系统；内置4000mAh电池，并支持22.5W快充。



荣耀20 PRO后置四摄（配色为幻夜星河）

拍照方面是该机的一大亮点，荣耀20 PRO采用了后置四摄方案，规格分别为4800MP主摄（F1.4）+1600MP超广角+800MP长焦+200万MP微距镜头，其中主摄为IMX 586传感器，支持像素四合一与AIS手持超级夜景模式。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：荣耀20 PRO新配色曝光 粉紫渐变后壳http://news.zol.com.cn/722/7224243.html