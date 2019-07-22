AMD今年两年CPU线路图曝光：10月发第三代线程撕裂者

中关村在线消息： 继发布锐龙3000之后，AMD全球销量直线上升，股价也是迎来暴涨。近日有外媒曝光了AMD接下来一段时间的CPU产品线路图。



外媒曝光AMD的CPU产品线路图

虽然不是官方公布的消息，但从消息内容来看还是有一定的可靠性。消息称，今年8月份AMD将推出第二代EPYC处理器，64核128线程，由多个7nm的CCD核心和一个14nm的I/O核心组成。10月HEDT平台Threadripper 3000系列处理器将登场，规格和EPYC 2一样。



今年10月HEDT平台Threadripper 3000系列处理器将登场

2020年第一季度AMD将推出Ryzen 4000U/4000H系列移动APU，由7nm的Zen 2核心与12nm的I/O核心组成，并整合Vega或Navi架构的GPU。

2020年第三季度，第三代EPYC处理器登场，采用7nm+工艺的Zen 3架构处理器，最高64核128线程。8月份代号为Vermeer的Ryzen 4000处理器发布，采用7nm+的Zen 3处理器和现在的12nm I/O核心，依然最多16核32线程，代号为Renoir的Ryzen APU也会推出。9月底10月初会有第四代Threadripper，最高64核128线程。

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