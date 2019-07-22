中关村在线消息：近日，阿里云当选由国家互联网应急中心CNCERT颁发的国家级网络安全应急服务支撑单位。



阿里云当选CNCERT国家级网络安全应急服务支撑单位

截止目前，阿里云已为四大国家级安全保障提供技术支撑，成为为国家级安全工作提供技术支撑最多的云服务商，包括：CNCERT网络安全应急服务支撑单位（国家级）、CNVD（国家信息安全漏洞共享平台）技术组成员单位、国家网络与信息安全信息通报中心技术支持单位（多年优秀技术支持单位称号）、国家重大活动网络安全保卫技术支持单位。

CNCERT网络安全应急服务支撑单位旨在遴选出一批优秀的网络安全应急服务单位，配合CNCERT为国家网络安全应急提供支撑服务工作。



阿里云当选CNCERT国家级网络安全应急服务支撑单位

阿里云承载着中国40%的网站，为数百万全球用户提供值得信赖的云计算服务。2018年，曾帮助云上用户修复734万次漏洞。为确保对安全事件的及时响应，成立专门应急保障小组，提供7*24小时专线服务，做到1分钟快速响应、第一时间处置风险。

此外，还承担了历年国家级重大活动护航，包括世界互联网大会、全国两会、G20、一带一路峰会、金砖峰会、上海国际进口博览会、博鳌论坛等。同时，阿里云也已经是亚太地区合规资质最全的云服务商。

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