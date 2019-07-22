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    5G商用在即 多家企业“押宝”5G网络安全领域

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息： 5G时代即将来临，憧憬之下，有业内人士开始关注5G网络安全问题。9月份开启5G商用，5G安全配套设施能否跟上节奏？

    事实上，早在5G网络开始部署时，多家企业就看上了5G网络安全生意。毫无疑问，随着5G和人工智能等全新技术上线，网络信息安全市场规模会越来越大。

    5G商用在即 多家企业“押宝”5G网络安全领域
    随着全新技术上线，网络信息安全市场规模会越来越大

    相关信息显示，截至目前已有多家企业重金“押宝”5G安全领域，包括安恒信息，山石网科、恒安嘉新、安博通、连山科技等已网络信息安全为主业的企业。其中恒安嘉新募集资金不低于8亿元。安博通表示，将抓住云计算及5G通信迅猛发展的机遇，将安全业务变为公司未来业绩增长点之一。开展5G安全业务及5G安全网络应用已然成为很多企业的重要战略方向。

    相关人员称，早在去年已开始在5G安全方面投资，目前正在稳步推进，迎接5G商用。物联网产业研究中心资深分析师邹德宝表示：“没有安全，就难有5G产业应用，新一代5G网络、物联网的安全需求比互联网更高。”

    （本文图片源自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：5G商用在即 多家企业“押宝”5G网络安全领域http://news.zol.com.cn/722/7224217.html

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