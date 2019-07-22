IDC推出创新者计划 洞察与分析数字经济的前沿

中关村在线消息：今日IDC正式推出——创新者计划，旨在数字经济中积极推动创新型企业向好发展，成为创新企业紧密可信的合作伙伴。

IDC认为，数字经济的发展需要通过数字化知识与技术进行社会生产力重塑。创新，在这一过程发挥着无可替代的作用。企业要应对当前慢全球化、经济下行压力加大、贸易摩擦加剧等挑战，必须要坚定不移地进行开放创新，构建技术和产品的核心竞争力，从单纯的数字化技术应用转向全面的数字化业务创新。



IDC中国区总裁霍锦洁

如何参与IDC创新者研究计划？

在数字经济下，创新成为时代的主题，拥有新技术和新模式的创新型企业不断涌现，在经济社会的发展中扮演着愈加重要的角色。在这一背景下推出IDC创新者计划，旨在寻找拥有创新技术和突破性商业模式的技术供应商，并将其收入到IDC创新者研究报告中，这些被收录的供应商即被称作"IDC创新者"。

IDC创新者计划自2017年推出以来，在全球范围内受到了广泛关注。在中国，随着该计划的开展，众多客户的参与热情不断升温，并给予高度认可。我们持续在中国寻找创新的ICT初创企业，IDC中国区总裁霍锦洁女士诚邀更多的企业组织参与到IDC创新者计划中来。

IDC创新者的价值？

对于订阅用户来说，IDC创新者项目可以向投资人、IT主管部门和业务部门等技术购买方提供客观公正的市场视角，帮助其了解市场上的创新厂商，促进有效的投资决策。

对于技术供应商来说，IDC创新者项目可以提供新的平台，帮助其以多种方式展示自己的创新技术解决方案或商业模式，增进市场对创新企业产品和技术的了解；同时，IDC 对其“创新者”身份的认定，也可以为技术提供商创造出新的市场机会。

盛邦安全创始人兼CEO权小文在成功进入《IDC创新者：中国网络安全风险态势感知系统，2018 》后说：“IDC创新者项目帮助我们有效提升了公司的品牌知名度，盛邦安全也因此获得更多行业客户和投资者的关注。就态势感知市场，我们认为，态势感知是业务强关联体系建设，截止到目前为止，盛邦安全承建了9个省部级的态势感知项目，形成了5大类行业态势感知方案。此次获得IDC态势感知创新者称号，是权威第三方调研机构对盛邦安全在态势感知领域所做的诸多努力和所取得成绩的重要肯定，同时也坚定了我们在该领域持续投入的信心。”

哪些企业可以成为IDC创新者？

IDC创新者是拥有创新技术和突破性商业模式的IT供应商，从属于特定的IT细分市场，并能够帮助其用户解决业务问题。年收入在1亿美金以下的供应商可以进入候选范围。

第三平台四大支柱和七大创新加速器技术和解决方案提供商是IDC创新者最主要的来源，相关报告主题及研究领域示例见下表。



相关报告主题及研究领域示例

与此同时，我们也努力为初创企业提供创新的展示平台。即将于2019年10月在北京举办的2019年IDC数字化转型年度盛典上，多个初创企业展台将纷纷亮相。欢迎您莅临现场，亲身体验更多精彩！

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