中关村在线消息：近日据媒体消息，谷歌公司准备支付1300万美元，以结束2010年的一起街景隐私诉讼，谷歌或将因此遭受数十亿美元的损失。



传谷歌将赔偿1300万美元 将了结街景隐私诉讼案

此前诉讼称，谷歌利用汽车和卡车，从全世界数千万人的未加密家庭WiFi网络中窃取电子邮件、密码等个人信息。

该协议仍然需要得到旧金山法官的批准。但在上周五晚上提出的和解方案中，那些被谷歌抓获信息的WiFi网络所有者将不会得到个人赔偿，但有大约20名原告提出了集体诉讼。

原告律师说，案件发生已经过去近十年，很难从谷歌街景车辆在途径地段所收集的随机数据片段中辨认出大量受影响的人。

取而代之的是，根据一份详述和解条款的法庭文件，在1300万美元中，扣除行政费用和提起诉讼的律师获得的25%佣金，剩余部分将分配给少数消费者隐私保护团体。



此外，谷歌将销毁目前仍然拥有的所有数据，并承诺教授人们保护互联网隐私的知识。



谷歌即将缴纳的罚金总额还不到其母公司Alphabet每日平均净收入的六分之一。在过去十年中，为结束各种涉嫌侵犯隐私的诉讼，谷歌、Facebook公司和其他互联网公司支付的和解费用也大体在这一水平。

之所以无法获得规模更大的解决方案，原因之一是消费者很难证明自己确实受到了伤害，并且在法律上有权获得损害赔偿。

街景诉讼是少数消费者占上风的事件之一，尤其是2013美国旧金山上诉法院驳回了谷歌的观点，此前该公司认为，拦截WiFi网络是合法的，因为它们类似于AM/FM无线电传输。

法院的结论是谷歌触犯了联邦窃听法，这意味着，如果谷歌接受审判并败诉，可能需要为每一次违法损害行为缴纳1万美元罚金。

（文中图片来自互联网）

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