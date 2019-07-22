中关村在线消息：近日据外媒消息，谷歌母公司Alphabet的增长正在放缓，但分析人士也没搞清原因所在，据传因为高管们一直在欲盖弥彰。



谷歌Alphabet营收增长放缓 各界正在寻找原因

随着Alphabet即将于7月25日公布第二财季业绩，华尔街对谷歌财务报告闪烁其辞的做法的反对之声越来越大。在4月底发布了令人失望的第一季度业绩后，高管们对增长放缓的态度始终含糊不清。

由于Alphabet细分市场的结构，要破解收入不足的业务变得很复杂。盈利报告中列出了三大业务：广告；“其他收入”；以及“其他赌注”。此次披露的程度让投资者对YouTube和谷歌云等特定资产的表现一无所知。

这对分析师和投资者来说远远不够，他们正盯着这家在线广告巨头自2015年第四季度以来最慢的销售增长。

SunTrust Robinson Humphrey分析师Youssef Squali在一份报告中写道，“我们担心的是管理层缺乏明确的沟通，无法解释为何Alphabet的营收增速放缓快于预期。”

他同时将Alphabet股票的目标价从1350美元下调至1325美元。“收入减速缺乏可见度或清晰的解释，让我们比以前更加谨慎。”

Jefferies分析师布伦特-希尔补充称，“持续缺乏透明度令投资者感到不安。”他维持买入评级和1450美元的目标价。

YouTube可能是营收增长放缓的罪魁祸首，尽管美国证券交易委员会建议谷歌公布该部门的收入，但谷歌并未公布。

尽管司法部寻求拆分Alphabet的可能性微乎其微，但这可能会迫使Alphabet采取行动。Needham分析师写道，“我们认为，‘拆分FAANG’将是2020年总统大选的一个关键问题。我们预见，Alphabet将在任何民选官员要求他们必须拆分之前就采取行动。”

（文中图片来自互联网）

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